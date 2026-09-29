Caída en precio de pollo y huevo no se refleja en el consumidor

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    Caída en precio de pollo y huevo no se refleja en el consumidor
    Aunque ya hay mayor producción y por ende han mejorado los precios para productores, esta situación no se reflejado con los clientes. Cuartoscuro

Expertos consideran que hay un desajuste en el mercado ante mayor disponibilidad de pollo, pero el cliente busca cortes específicos

CDMX.- A pesar de que se registra un alza en la producción de pollo y huevo, se observa una caída en el valor de dichos alimentos, que aún no se refleja en los precios al consumidor.

La res, el cerdo, el pollo, el huevo y la leche registran un crecimiento de su producción, sin embargo, el mayor volumen no se traduce en un mayor valor para todos los eslabones de la cadena, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

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Expuso que “en cerdo, pollo, huevo y leche, los precios al productor enfrentan ajustes importantes; en contraste, algunos precios al consumidor muestran una corrección mucho menor e incluso incrementos”.

De acuerdo con el análisis de GCMA la producción de pollo se incrementó en 150 mil toneladas, pero el valor se redujo en 587 millones de dólares.

“El mercado muestra un desajuste: hay mayor disponibilidad de pollo vivo y entero, pero el consumidor demanda cada vez más cortes específicos; la pechuga en autoservicio subió 9%”, dijo la consultoría.

Por ejemplo, de enero a agosto de 2026 la producción de huevo subió en 81 mil toneladas con respecto al mismo período del 2025, sin embargo, el valor cayó en 894 millones de dólares, de 3 mil 805 bajó a 2 mil 911 millones de dólares.

$!Los productores tienen el reto de convertir esta situación en que sea redituable.
Los productores tienen el reto de convertir esta situación en que sea redituable. Cuartoscuro

“La producción aumentó 2.7% y la elevada disponibilidad permitió reducciones importantes a lo largo de toda la cadena: productor -22%, mayoreo, 29% y consumidor, 30%. Las importaciones aumentan fuertemente en términos relativos, pero siguen siendo marginales frente a la producción nacional”.

Para la consultoría “México está produciendo más proteína animal, pero el reto para 2026 ya no es únicamente producir: es convertir ese crecimiento en rentabilidad para el productor, eficiencia para la cadena y precios competitivos para el consumidor”.

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Agregó que, en contraste, la carne de bovino registra un menor consumo interno, fuerte crecimiento en las exportaciones y una reapertura gradual del mercado estadounidense para ganado en pie, que pueden volver a dar soporte en los precios.

En el caso del cerdo, de enero a agosto fue la cadena con mayor expansión productiva en el periodo, aunque la oferta crece mucho más rápido que el consumo y presiona los precios, ya que se redujeron en 21% en ese período y en canal bajó 22%.

México sigue siendo el mayor importador mundial de carne de cerdo, por lo que la competencia del producto externo continúa siendo relevante.

Explicó que todo ello se da mientras la producción mundial se caracteriza por una oferta elevada de proteínas animales, sobre todo en bovino, cerdo y pollo.

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