Consumo cayó 0.5% en noviembre y cortó racha de 5 meses de recuperación

Dinero
/ 5 febrero 2026
    Consumo cayó 0.5% en noviembre y cortó racha de 5 meses de recuperación
    Arrastró a la baja el indicador un marcado descenso de 2.9% en la compra de bienes de origen importado; el resultado fue peor de lo que estimaba el Inegi. FOTO: ESPECIAL.
Perla Sánchez
por Perla Sánchez

La cautela en el gasto se mantuvo persistente pese a la plena temporada de ofertas de El Buen Fin

Pese a que durante noviembre del 2025, se llevó a cabo el programa Buen Fin con diferentes ofertas en México, el consumo de bienes y servicios de las familias retrocedió 0.5% en comparación con el mes previo.

De acuerdo a los resultados del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), sobre el indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), se observó una variación interanual del 2.8%.

TE PUEDE INTERESAR: Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

Lo anterior, significó una desaceleración desde la notable alza de 4.1% observada en octubre, la cual reflejó en su momento un comparativo relativamente sencillo, ante el cierre débil del consumo en el 2024.

Se expuso que el descenso mensual del consumo obedeció a una contracción de 2.9% en la compra de bienes de origen importado, la primera desde abril del 2025.

En tanto, la adquisición de bienes de origen nacional y de servicios mantuvo un discreto avance de 0.1%, de acuerdo con las cifras del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

Trascendió que estas cifras fueron menores a lo que anticipó el Inegi a mediados de enero, cuando estimó que se observaría un avance de 0.1%, según su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que presenta una estimación econométrica adelantada del IMCP.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si hay fiebre o tos, no vayas a clases’: UNAM lanza alerta por repunte respiratorio invernal

El resultado del penúltimo mes del año también se apartó del comportamiento de las ventas minoristas que recogió el Inegi en su Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC)

En dicho reporte el instituto de estadísticas consignó un alza mensual de las ventas al menudeo de 1 por ciento.

Fue a noviembre que el consumo privado creció 0.6%, lo que representó incluso una mejora respecto del alza acumulada de 0.5% a octubre, lo que se explica por una base de comparación relativamente sencilla, ante la caída del consumo al cierre del 2024 (en el último trimestre de ese año, descendió 1.5 por ciento).

No obstante, el avance acumulado es inferior al crecimiento de 2.9% registrado de enero a noviembre del 2024.

Informó que este menor dinamismo del consumo en el 2025 se enmarca en una desaceleración de la economía mexicana, que según la estimación preliminar del Inegi creció 0.7%, la mitad del avance que tuvo en el 2024.

Analistas consideran que el comportamiento del consumo privado en México refleja una menor disposición al gasto de los hogares hacia el cierre del año, en un entorno de incertidumbre económica y menor crecimiento del ingreso real, aunque anticipan una recuperación gradual conforme mejore el empleo formal.

Con información del Economista

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas.

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

