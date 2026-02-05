Consumo cayó 0.5% en noviembre y cortó racha de 5 meses de recuperación

Pese a que durante noviembre del 2025, se llevó a cabo el programa Buen Fin con diferentes ofertas en México, el consumo de bienes y servicios de las familias retrocedió 0.5% en comparación con el mes previo.

De acuerdo a los resultados del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), sobre el indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), se observó una variación interanual del 2.8%.

Lo anterior, significó una desaceleración desde la notable alza de 4.1% observada en octubre, la cual reflejó en su momento un comparativo relativamente sencillo, ante el cierre débil del consumo en el 2024.

Se expuso que el descenso mensual del consumo obedeció a una contracción de 2.9% en la compra de bienes de origen importado, la primera desde abril del 2025.

En tanto, la adquisición de bienes de origen nacional y de servicios mantuvo un discreto avance de 0.1%, de acuerdo con las cifras del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

Trascendió que estas cifras fueron menores a lo que anticipó el Inegi a mediados de enero, cuando estimó que se observaría un avance de 0.1%, según su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que presenta una estimación econométrica adelantada del IMCP.

El resultado del penúltimo mes del año también se apartó del comportamiento de las ventas minoristas que recogió el Inegi en su Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC)

En dicho reporte el instituto de estadísticas consignó un alza mensual de las ventas al menudeo de 1 por ciento.

Fue a noviembre que el consumo privado creció 0.6%, lo que representó incluso una mejora respecto del alza acumulada de 0.5% a octubre, lo que se explica por una base de comparación relativamente sencilla, ante la caída del consumo al cierre del 2024 (en el último trimestre de ese año, descendió 1.5 por ciento).

No obstante, el avance acumulado es inferior al crecimiento de 2.9% registrado de enero a noviembre del 2024.

Informó que este menor dinamismo del consumo en el 2025 se enmarca en una desaceleración de la economía mexicana, que según la estimación preliminar del Inegi creció 0.7%, la mitad del avance que tuvo en el 2024.

Analistas consideran que el comportamiento del consumo privado en México refleja una menor disposición al gasto de los hogares hacia el cierre del año, en un entorno de incertidumbre económica y menor crecimiento del ingreso real, aunque anticipan una recuperación gradual conforme mejore el empleo formal.

Con información del Economista