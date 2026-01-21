Creció 26% red de carga para vehículos eléctricos en México

La red de carga para autos eléctricos en México creció 26% en 2025, así lo dio a conocer Electro Movilidad Asociación (EMA), con ello, la red pública y privada sumaron 56,726 posiciones de carga, según el reporte de Barómetro de la EMA.

Este crecimiento representará un nuevo componente estructural del sistema energético nacional, particularmente en lo que respecta a la demanda eléctrica, la planeación de redes y el despliegue de infraestructura de carga.

Al cierre de 2025, el país alcanzó un total de 56,726 posiciones de carga de vehículos eléctricos, lo que representa un crecimiento anual de 25.9%, impulsado principalmente por el avance de la red privada, que incluye cargadores residenciales, en agencias automotrices y corporativos, mismos que ya concentran más de 52,666 conexiones, reportó el Barómetro de Electromovilidad de la EMA.

La red de carga pública registró 4,060 conexiones, con un aumento de 22% frente a 2024, y un fuerte crecimiento en carga rápida (cerca del 86.1%), mostrando una mayor demanda e interés por estas soluciones que pueden cargar un auto eléctrico hasta en menos de 20 minutos.

La infraestructura privada, principalmente residencial, con casi 42,000 posiciones, consolida a los propietarios de vehículos eléctricos como consumidores energéticos ancla en vivienda.

Se añadió que en muchos países, este tipo de carga cubre hasta un 80% de las sesiones de carga, según la encuesta global de usuarios publicada a finales de 2025.

Además, impulsa una cultura de administración de la demanda, con mayor atención a esquemas de tarifas horarias que reducen costos y promueven soluciones de carga eficiente, además de ofrecer una experiencia cómoda y sencilla para los usuarios: cargar su auto como cargan su celular, por las noches, mientras duermen.

Estas experiencias resaltan la oportunidad de esquemas de carga horaria que fomenten la carga en periodos de baja demanda energética. También es un claro mensaje para nuevos desarrollos comerciales y residenciales sobre la necesidad de incluir estos servicios en los nuevos proyectos.

Durante 2025, las ventas acumuladas de Vehículos Eléctricos (VE), Híbridos Conectables (PHEV) y Eléctricos de Rango Extendido (REEV) alcanzaron 96,636 unidades, un crecimiento de 38.5% frente al 2024.

Este avance no sólo redefine el parque vehicular, sino que incorpora nuevos usuarios al sistema eléctrico, con patrones de consumo distintos a los tradicionales y con una oportunidad de generación de nuevos contratos, aumento de demanda y consumo, así como cargos por aumento de capacidad que pueden ser utilizados para fortalecer la red eléctrica.

Aunque también, la expansión expansión de estos vehículos plantea retos clave para el sector energético, entre ellos la gestión de picos de demanda asociados a la carga, la posibilidad de integración de infraestructura de carga con energías limpias y sistemas de almacenamiento y la necesidad de marcos regulatorios para tener procesos claros y estandarizados, tiempos de interconexión rápidos y diferentes esquemas de carga.

Destaca que el aumento en la demanda de vehículos eléctricos plantea oportunidades para el crecimiento de la red de carga, pero también el potencial crecimiento de la infraestructura detonará la necesidad de marcos regulatorios claros para facilitar despliegue, interconexión y esquemas de carga.

Aunque mercados maduros muestran que niveles de adopción cercanos al 100% son posibles, si van acompañados de planeación y crecimiento de la infraestructura eléctrica, de la mano de generación renovable.