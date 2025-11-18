Desaceleración en el consumo de EU ha impactado la producción en Coahuila

Más que los aranceles, la desaceleración en el consumo en Estados Unidos es lo que ha generado una afectación general entre un 15 a 20% en los niveles de producción en el estado estimó el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

Aunque agregó que este puede ser también un número ambiguo porque es muy variable según la industria, además de que puede ser un tema prematuro porque hasta que no se tenga la revisión del T-MEC se tendrá una afectación real.

Sin embargo, reconoció que al final del día son diferentes sectores los que han bajado, no solo el automotriz, aunque esta última ha sido la industria que ha estado pujando más el tema de la política de aranceles.

Por lo pronto, agregó que las mismas empresas no están tomando decisiones hasta que termine la revisión del tratado y que se tengan finalmente las condiciones que van a prevalecer en los próximos años.

LLEGAN MÁS INVERSIONES

En el caso de las inversiones, este año saldrán por arriba del número que se concretó en 2024, aunque no fueron del tamaño que se presentó el año pasado, mientras que en los dos últimos años, la inversión es de 155 mil millones de pesos y más de 65 mil empleos anunciados en esas inversiones.

Finalmente son entre cinco a ocho los proyectos de inversión que se estarán anunciando lo que resta del año, en caso de que se brinquen de año se cuantificarán en 2026.