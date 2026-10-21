Arranca exposición industrial en Convención Nacional de Canacintra

La Exposición Industrial de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra Coahuila Sureste 2026 arrancó este miércoles con la participación de 63 stands, entre ellos uno dedicado a la robótica. Entre las empresas participantes estuvieron Grupo Industrial Saltillo, Chevrolet Fleet Services, Stellantis Flotillas, Lear, John Deere, SIGA, Oxxo, CEA Control, Sona Empaques Industriales, Distribuidora Importec, EPP Morsa e Hidro, entre otras.

En el ámbito educativo, La Salle Ignacio Zaragoza participó con el robot humanoide Orión y un robot cuadrúpedo. Como parte de las actividades por el 89 aniversario de la institución, se presentó el humanoide Unitree G1, así como el robot cuadrúpedo, que se incorporó a su modelo educativo. Javier Alonso Tovar Sandoval, coordinador de Robótica y embajador de La Salle Innovation Center, explicó que acudieron a la convención para mostrar las capacidades de Orión, robot con el que trabajan desde hace cerca de un año.

“Nuestro objetivo principal de traerlo aquí a Canacintra es mostrar nuestros modelos de reconocimiento de objetos, imitación y también modelo de habla para aportar este tipo de tecnología a la industria”, señaló. Detalló que el robot fue adquirido en China y posteriormente recibió diversas adecuaciones, entre ellas modificaciones en su procesador y nuevos sistemas desarrollados mediante la programación de estudiantes de preparatoria.

Cuando fue adquirido, Orión solo podía operarse mediante un control. Desde entonces, los alumnos han trabajado en el desarrollo de un modelo de habla, reconocimiento facial y detección de patrones del cuerpo humano, además de un sistema de seguridad capaz de identificar posibles emergencias médicas, como convulsiones o caídas de personas. Aunque la robótica forma parte del programa curricular de todos los grados en la institución, en las modificaciones de Orión han participado principalmente estudiantes de secundaria y preparatoria. También se desarrollan tesis en colaboración con La Salle Saltillo, tanto en licenciatura como en estudios de posgrado.

Tovar Sandoval destacó que Orión fue presentado como el primer robot de su tipo en Latinoamérica con cinco manos articuladas y aseguró que es capaz de hablar y tomar decisiones de manera autónoma. Añadió que actualmente hay menos de 10 robots de estas características en México.

El equipo fue adquirido en octubre del año pasado. El desarrollo de cada una de sus funciones adicionales requirió aproximadamente tres meses de trabajo, desde enseñarle a caminar hasta permitirle reconocer personas y objetos. En el mismo stand también se exhibió Artemis, un robot cuadrúpedo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) de Coahuila, que también está siendo modificado para incorporar funciones de habla y reconocimiento de personas.