Buscan proveeduría local para nuevas unidades producidas en GM Ramos Arizpe

Ante la producción de los nuevos modelos que General Motors fabricará en su planta de Ramos Arizpe, entre ellos el Chevrolet Groove y el Chevrolet Aveo, la armadora ya busca incorporar proveedores locales para abastecer sus líneas de producción. El consejero del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Alberto Piñones, señaló que General Motors está buscando proveedores regionales de distintos componentes del powertrain (tren motriz), con el objetivo de sustituir piezas de origen chino, lo que consideró una buena noticia para la industria local.

Por otra parte, comentó que para el último trimestre del año esperan que la actividad se mantenga estable, como ocurrió durante el primer semestre. No prevén una disminución y la expectativa es que los volúmenes de producción se mantengan durante 2027.

Agregó que, aunque este año la industria automotriz no ha registrado un crecimiento significativo, ha logrado conservar sus niveles de producción respecto al año anterior, lo que ha permitido que algunas plantas operen a un promedio de 80 por ciento de su capacidad, frente al 85 por ciento alcanzado en otros años.