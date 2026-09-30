Buscan proveeduría local para nuevas unidades producidas en GM Ramos Arizpe

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    Buscan proveeduría local para nuevas unidades producidas en GM Ramos Arizpe
    GM Ramos Arizpe estará produciendo los modelos Groove y Aveo, luego del anuncio realizado hace unos meses. Archivo

La armadora está explorando nuevos proveedores regionales de distintos componentes del tren motriz de las unidades que se manufacturan

Ante la producción de los nuevos modelos que General Motors fabricará en su planta de Ramos Arizpe, entre ellos el Chevrolet Groove y el Chevrolet Aveo, la armadora ya busca incorporar proveedores locales para abastecer sus líneas de producción.

El consejero del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Alberto Piñones, señaló que General Motors está buscando proveedores regionales de distintos componentes del powertrain (tren motriz), con el objetivo de sustituir piezas de origen chino, lo que consideró una buena noticia para la industria local.

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Por otra parte, comentó que para el último trimestre del año esperan que la actividad se mantenga estable, como ocurrió durante el primer semestre. No prevén una disminución y la expectativa es que los volúmenes de producción se mantengan durante 2027.

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Las plantas de la entidad mantienen un promedio de 80 por ciento de su operación. Archivo

Agregó que, aunque este año la industria automotriz no ha registrado un crecimiento significativo, ha logrado conservar sus niveles de producción respecto al año anterior, lo que ha permitido que algunas plantas operen a un promedio de 80 por ciento de su capacidad, frente al 85 por ciento alcanzado en otros años.

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Aunque las inversiones continúan pausadas, explicó que las empresas buscan aprovechar mejor la capacidad instalada de sus plantas, por lo que trabajan en estrategias para incrementar sus volúmenes de producción.

Finalmente, respecto a la producción nacional de vehículos, estimó que México cerrará el año con entre 3.6 y 3.8 millones de unidades, un nivel que consideró dentro del estándar de producción del país, mientras que las ventas internas alcanzarían un millón y medio de vehículos.

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