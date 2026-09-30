Prevén inicio de producción de autos chinos en México en tres años

CDMX.-Los fabricantes de automóviles de origen chino comenzarán a construir vehículos en México en un plazo no mayor a tres años, advirtió Christian Meunier, presidente de Nissan América. Durante su participación en una reunión informativa el 28 de septiembre en Nissan Motor en Yokohama, Japón, enfatizó que esta nueva realidad desarrollará una competencia de precios.

Añadió que dicha situación obligará a Nissan y otros fabricantes a recortar costos o arriesgarse a perder cuota de mercado. Nissan ya está revisando sus costes y el desarrollo de sus productos para estar preparada para la nueva oleada de rivales, dijo Meunier. “Tenemos un plan muy ambicioso en México, especialmente para reducir los costos y poder competir con los chinos cuando logren la localización de sus operaciones. “Probablemente sucederá en los próximos dos o tres años, así que debemos estar preparados”, comentó.

A pesar de los aranceles, los coches chinos siguen a la alza México. Según el @INEGI_INFORMA, en enero de 2026, la venta de coches Made in China creció 26.6% en México con 29,258 unidades. Las marcas que más vehículos vendieron fueron @GeneralMotorsMx, @MGMotorMx y @GeelyMexico. pic.twitter.com/CnbdjWjvvX — Javier Matuk (@jmatuk) February 21, 2026

En cuanto a la penetración en el mercado de Estados Unidos, dijo que se prevé no antes de cinco años. También aseguró que la mayoría de los fabricantes estadounidenses se oponen a ello debido a los bajos precios a los que se venden los autos chinos en Latinoamérica y otras regiones.

“Algunos lo llaman dumping. Es muy complicado para un fabricante de equipos originales competir con el gobierno, que es básicamente lo que es, ¿no?”, comentó. Si bien es cierto que múltiples compañías han mostrado interés por producir en México, e incluso anunciando montos aproximados de inversión, aún no se han concretado dichos planes. Un ejemplo de ello fue la británico-china Morris Garages (MG), que en noviembre de 2024 anunció su intención de producir en el País con una inversión de aproximadamente mil 050 millones de dólares.

La siguiente Build Your Dreams (BYD) en junio de 2025, donde su director general, Jorge Vallejo, reveló el interés de la compañía por construir una de sus mayores fábricas. Finalmente, en abril de 2026, Grupo Automovilístico de Guangzhou (GAC) anunció que comenzaría a producir sus vehículos bajo un modelo semiarmado (SDK por sus siglas en inglés) en el segundo semestre de este año, aunque posteriormente movió la fecha al último trimestre sin que se hayan dado detalles de la ubicación o inversión. Actualmente, los vehículos de estas marcas enfrentan un arancel del 50 por ciento por parte del Gobierno mexicano, por lo que producir localmente ayudaría a evitarlos parcial o completamente.

“La competitividad en costes va a ser la regla de oro en los próximos cinco años. “Muchos fabricantes de equipos originales, especialmente en Occidente, pero también en Japón, no han sido lo suficientemente agresivos en la reducción de costos”, afirmó. Tenemos una cadena de suministro muy sólida y costos razonables, pero no lo suficientemente buenos como para competir de igual a igual con empresas como BYD”, añadió Meunier.