Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
En un recorrido por su nueva planta, Stellantis muestra cómo ensamblan estos nuevos modelos globales, pero con ‘sangre’ coahuilense
Hechas en México. Hechas en Saltillo.
RAM presentó su portafolio 2026 desde el corazón automotriz de Coahuila, consolidando a Saltillo como el polo de manufactura automotriz más importante de Stellantis en México y uno de los centros industriales más avanzados de América.
Con tecnología de punta, inclusión laboral, inversión sostenida y una planta modelo que marca estándares globales de eficiencia, Saltillo confirma su papel como líder industrial en la producción de pick-ups y punto neurálgico de innovación para la región.
LIDERAZGO CON TALENTO Y VISIÓN
Durante la presentación, Miguel Ceballos, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Stellantis México, destacó el papel estratégico que juega la ciudad:
“Saltillo representa la fuerza de nuestra manufactura. Aquí está gran parte de nuestro talento, nuestras plantas y nuestra historia. Tenemos más de 17 mil empleados en todo el país, una fuerza laboral diversa, talentosa y muy motivada. Gracias a ellos Stellantis logra todo lo que ven alrededor de estas instalaciones”.
Ceballos subrayó que Stellantis México vive una etapa de expansión con 15 nuevos modelos electrificados hacia 2026, fortaleciendo su posición como referente de manufactura y transición tecnológica en la región.
NUEVA RAM 1500: SÍMBOLO DE PODER Y PRECISIÓN
El nuevo complejo Saltillo Camionetas Light Duty, donde se ensambla la RAM 1500 DT, fue desarrollado en tiempo récord —18 meses— e inició operaciones en junio de 2025.
“Ya tenemos 5 mil unidades construidas y una capacidad instalada de 163 mil al año. Este complejo genera 2 mil empleos directos y 6 mil indirectos, y en noviembre arranca un segundo turno de producción”, informó Víctor Medina, director de Manufactura de Stellantis México.
Con 167 mil metros cuadrados de superficie, una capacidad de 40 unidades por hora y una paridad laboral del 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, la planta se consolida como una de las más eficientes del grupo. Además, es la primera en Norteamérica que integra una línea de ensamble de asientos dentro del propio flujo productivo, modelo que reducirá costos y elevará la calidad.
HECHAS EN SALTILLO PARA CONQUISTAR EL FUTURO
El director de RAM México, Carlos Meymar, subrayó que la planta encarna el espíritu de la marca:
“Saltillo no solo fabrica camionetas: fabrica orgullo. Cada unidad que sale de línea en cuatro horas lleva la fuerza de su gente, el talento de sus ingenieros y técnicos, y el compromiso de seguir siendo referencia en toda América”.
UNA CAMPAÑA CON ROSTRO Y CORAZÓN COAHUILENSES
RAM acompaña estos lanzamientos con la campaña “Hechas para México”, filmada íntegramente en Saltillo, General Cepeda y la zona Marte I, celebrando el trabajo, la tenacidad y el orgullo del norte.
“Vivimos en un país de legados donde el esfuerzo no se finge, se vive con orgullo”, narra el spot, recordando que cada RAM hecha aquí lleva en su acero la fuerza de Coahuila.
