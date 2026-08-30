Saltillo: Va lenta construcción del tren de pasajeros, afirma la IP

El ex presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Mario Ricardo Hernández Saro, señaló que la construcción del tren de pasajeros avanza lentamente, aunque confió en que durante 2027 se registre una mayor actividad. Explicó que el sector de la construcción esperaba un mayor movimiento en la obra pública, particularmente en el proyecto ferroviario, pero a un año de la asignación del contrato, el avance es mínimo en relación con la dimensión de la obra.

“Esperábamos que a un año de haber iniciado los trabajos hubiera mucho más movimiento. Esperamos que esto se detone y que en 2027 haya mayor actividad”, indicó. Hernández Saro agregó que, aunque el proyecto está a cargo de una empresa de la Ciudad de México, existe la expectativa de que genere una importante derrama económica en la región mediante la renta de maquinaria y equipo, así como la contratación de servicios especializados.

Precisó que actualmente se ejecutan trabajos en el sector de Derramadero, hasta los límites con Nuevo León, por lo que consideró que la superficie intervenida todavía es reducida frente a la magnitud del proyecto. En este sentido, confió en que los constructores locales puedan participar en las obras complementarias, como puentes, drenaje, instalaciones eléctricas, cimentaciones y otros trabajos que deberán ser subcontratados.

Consideró que, por cuestiones de costos y logística, lo más conveniente sería que las empresas encargadas del proyecto recurran a proveedores y constructores de la región. Respecto a la obra estatal, comentó que actualmente se desarrollan algunos proyectos, entre los que destacó la construcción del Gran Forum de la Expo Coahuila.

En cuanto a la obra industrial, Hernández Saro indicó que permanece muy detenida y por debajo de los niveles registrados durante los años posteriores a la pandemia, particularmente de los alcanzados en 2022, 2023 y 2024.