Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país

Luego del bloqueo de carreteras realizado el lunes, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, indicó que no se tienen reportes de afectaciones directas por parte de las empresas, y tampoco hubo cierre de aduanas. Aunque reconoció que hubo inquietud entre el sector empresarial, señaló que no se han registrado daños directos y que, en las carreteras donde hubo paros en el país, las autoridades lograron contenerlos y evitar que se prolongaran. TE PUEDE INTERESAR: Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna Olivares Martínez recordó que “pegó más” el cierre de carreteras ocurrido hace unas semanas en Guanajuato, pues los bloqueos en la zona del Bajío afectan con mayor intensidad debido a la alta concentración de proveeduría proveniente del centro del país. Explicó que muchas de las empresas instaladas en Coahuila reciben insumos de aquella región.

Estos bloqueos carreteros son llevados a cabo por caciques del PRIAN con muy poca gente, pero afectan a miles de personas.

Si bien destacó que una buena parte de la industria consume proveeduría local —especialmente en el sector automotriz, cuya cadena de suministro se ubica mayoritariamente en el estado—, todavía entre 15 y 17 por ciento de los insumos provienen de otras entidades. El funcionario recordó que la inquietud generada por los paros surgió de la percepción de vulnerabilidad en las carreteras y de que los transportistas no se sentían seguros durante sus trayectos, por lo que las manifestaciones fueron una manera de expresar su preocupación. TE PUEDE INTERESAR: Bloqueos carreteros son ‘un grito desesperado por seguridad’, afirma Jericó Abramo Sin embargo, añadió que en Coahuila ninguna carretera registró afectaciones. Comentó que tanto a las empresas instaladas como a las que consideran invertir en la entidad se les garantiza que las vías del estado son seguras y fluidas. Además, se invita a las compañías a realizar sus exportaciones a través de la frontera coahuilense, para evitar que tengan que transitar por otros estados.