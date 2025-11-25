Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país

/ 25 noviembre 2025
    Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
    El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga. Foto: Cuartoscuro

Secretaría de Economía detecta que manifestaciones de hace unas semanas en el Bajío afectaron más que ahora

Luego del bloqueo de carreteras realizado el lunes, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, indicó que no se tienen reportes de afectaciones directas por parte de las empresas, y tampoco hubo cierre de aduanas.

Aunque reconoció que hubo inquietud entre el sector empresarial, señaló que no se han registrado daños directos y que, en las carreteras donde hubo paros en el país, las autoridades lograron contenerlos y evitar que se prolongaran.

Olivares Martínez recordó que “pegó más” el cierre de carreteras ocurrido hace unas semanas en Guanajuato, pues los bloqueos en la zona del Bajío afectan con mayor intensidad debido a la alta concentración de proveeduría proveniente del centro del país. Explicó que muchas de las empresas instaladas en Coahuila reciben insumos de aquella región.

Si bien destacó que una buena parte de la industria consume proveeduría local —especialmente en el sector automotriz, cuya cadena de suministro se ubica mayoritariamente en el estado—, todavía entre 15 y 17 por ciento de los insumos provienen de otras entidades.

El funcionario recordó que la inquietud generada por los paros surgió de la percepción de vulnerabilidad en las carreteras y de que los transportistas no se sentían seguros durante sus trayectos, por lo que las manifestaciones fueron una manera de expresar su preocupación.

Sin embargo, añadió que en Coahuila ninguna carretera registró afectaciones. Comentó que tanto a las empresas instaladas como a las que consideran invertir en la entidad se les garantiza que las vías del estado son seguras y fluidas. Además, se invita a las compañías a realizar sus exportaciones a través de la frontera coahuilense, para evitar que tengan que transitar por otros estados.

$!La cadena productiva de la localidad no registró impactos significativos con las afectaciones viales en las principales carreteras del país.
La cadena productiva de la localidad no registró impactos significativos con las afectaciones viales en las principales carreteras del país. Foto: Cuartoscuro

Sobre un posible plan para que las empresas eviten afectaciones en caso de que continúen los bloqueos en el país, respondió: “¿Qué plan pueden hacer? Al final del día, sus producciones ya están programadas. Obviamente tratan de acelerar si hay inquietudes, pero es más una cuestión de políticas públicas, donde los mismos transportistas buscan ser atendidos por el Gobierno Federal”.

Ante el paro anunciado con anticipación por agricultores y transportistas, las empresas ya habían tomado medidas preventivas para evitar afectaciones como las registradas hace un par de semanas.

