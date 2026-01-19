Empieza este martes a operar en un turno Ensamble de GM Ramos Arizpe

La planta de ensamble de General Motors en Ramos Arizpe iniciará operaciones con un solo turno a partir de este martes, luego del reajuste de 1,900 trabajadores anunciado la semana pasada, medida que responde a la baja en la demanda de vehículos eléctricos.

La empresa informó que la decisión busca alinear su producción a las condiciones actuales del mercado, ya que gran parte de los modelos eléctricos ensamblados en esta planta se destinan a Estados Unidos, donde la demanda se ha reducido en los últimos meses.

Ante este panorama, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo manifestó su preocupación por el impacto económico que este recorte de personal podría generar en la Región Sureste, al considerar que la pérdida de empleos afectará directamente el consumo y, por ende, las ventas del comercio local.

Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación, destacó que cuando se pierden empleos, el primer golpe lo recibe el pequeño y mediano comercio, la reducción de ingresos en cientos de familias se traduce en menos ventas para negocios de todos los giros, desde servicios hasta el comercio tradicional.

“Cuando se debilita el empleo, se debilita el comercio. El Centro Histórico vive del consumo diario de la gente, y esta situación nos obliga a prepararnos para tiempos difíciles. Invitamos a la ciudadanía a consumir local, a comprar en Saltillo y a apoyar a los negocios formales, ya que esto ayuda a mantener la economía y miles de empleos que se generan en nuestra ciudad”.

Agregó que desde la Asociación impulsarán de manera permanente la campaña “Compra en Saltillo”, con el objetivo de fortalecer a los negocios formales y mantener activa la economía del Centro Histórico. Asimismo, reiteró su disposición para trabajar junto con autoridades y cámaras empresariales en el diseño de estrategias que impulsen el comercio y la generación de empleo.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, en diciembre de 2025 todos los modelos producidos localmente registraron una disminución en su producción respecto al mismo mes de 2024.

En ese mes, la Blazer alcanzó 2,409 unidades (3,516 en diciembre de 2024); la Blazer EV, 226 unidades (456); la Equinox EV, 1,103 unidades (2,102); el Honda Prologue, 227 unidades (2,743); y el Optiq, 360 unidades (1,529).

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, la Blazer sumó 40,908 unidades (48,355 en 2024); la Blazer EV, 16,826 (33,765); y el Honda Prologue, 33,308 (46,505). En contraste, la Equinox EV registró 75,912 unidades (61,002) y el Optiq 19,467 (4,278), siendo estos dos modelos los únicos con crecimiento en el periodo anual.