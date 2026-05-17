Empresa Tupy hizo entrega de utilidades desde el mes de abril

Desde el pasado mes de abril en la empresa Tupy Saltillo se entregó lo correspondiente a las utilidades que se complementaron con un bono, en su caso, fueron 12,800 pesos en promedio lo que recibieron los trabajadores.

El gerente de de Recursos Humanos en Tupy, Emanuel Cerda indicó que se tuvo un buen acuerdo, lo que ayudó a cumplir con las obligaciones y a que la gente estuviera contenta, lo que genera la confianza de la gente.

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“Toda nuestra base tuvo la oportunidad de recibir ese monto, obvio los que estuvieran con el año completo y demás (requisitos que marca la ley), lo entregamos en el mes de abril, nos adelantamos un poquito”, aseguró.

Por otra parte, sobre la contratación de más personal comentó que tienen algunos proyectos, lo que les ha permitido no solo mantener la plantilla, sino incrementarla un poco tanto en Ramos Arizpe como en Saltillo, este año sumaron entre 70 a 80 personas en cada una de las plantas.

Actualmente en sus tres plantas cuentan con 4,200 trabajadores, 2 mil se ubican en la planta de Saltillo y los otros 2 mil 100 en las plantas que tienen en Ramos Arizpe (maquinado y fundición), mismas que trabajan seis días a la semana en tres turnos.

“Ha sido positivo el año, aunque tenemos retos importantes con los cambios entre las legislaciones México-Brasil y México-Estados Unidos que estamos cuidando”, aseguró.

Un 30% del volumen de producción en México va para los clientes de vehículos ligeros, entre ellos Stellantis y Ford, mientras que el resto va para vehículos pesados, entre ellos John Deere, Caterpillar y Volvo, entre otros.

Finalmente comentó que la industria de vehículos ligeros ha estado estable y los vehículos específicos a los que proveen no se han visto tan impactado, mientras que la industria de unidades pesadas tuvo cierto decremento el año pasado, pero ya se recuperó aunque no al nivel en el que se encontraba