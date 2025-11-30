Es planeación clave al edificar proyectos: Axioma

MONTERREY.-La falta de planeación puede generar que los proyectos inmobiliarios que actualmente se construyen en la Ciudad de Monterrey se encarezcan o retrasen.

“Creo que mucho es no tomarse el tiempo para planear y dedicarle realmente un tiempo, así como le dedican a la construcción”, dijo Antonio Villarreal.

El director general de Axioma explicó que desde el inicio es clave involucrar a los arquitectos, constructora, gerencia, ingenierías y estudios.

“Luego también gana mucho la emoción de que empiezan las preventas y no tienen permiso y eso ha influido en que los proyectos estén de esa manera”, comentó en entrevista en el evento Expertise by Experience 2025.

Villarreal subrayó que, incluso cuando un desarrollador no contrata una gerencia externa, debe existir un equipo interno de administración del proyecto.

De lo contrario, puede haber errores de comunicación, coordinación y programación.

“Los clientes se fijan cada vez más en que tengas buena gente, procesos y metodologías”, señaló.

Respecto a las tendencias actuales, aseguró que hace seis o siete meses el auge industrial dominaba el mercado, impulsado por el nearshoring.

Sin embargo, la negociación del T-MEC ha frenado un poco ese dinamismo. Aun así, otros segmentos mantienen fuerza.

Por ejemplo, la vivienda vertical es impulsada por el rezago habitacional. Mientras que el mercado turístico sigue creciendo con fuerza, y el comercial empieza a recuperarse tras la pausa provocada por la pandemia.

Para enfrentar los retos actuales, el directivo de Axioma recomendó a las empresas del sector apostar por la profesionalización continua, invertir en nuevos equipos y talento, e innovar constantemente.

Además, insistió en que el cliente debe mantenerse cerca del proceso. “El cliente no debe distanciarse solo porque contrata una gerencia. Al contrario, debe involucrarse más”, afirmó.