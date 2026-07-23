Estados Unidos aplaza ajuste de reglas de origen del sector automotriz al 2027

“Me gustaría contar, para finales de año, con al menos algunos acuerdos —uno con Canadá y otro con México— y dejar que algunas de estas cuestiones realmente importantes, como las normas de origen... los temas laborales y medioambientales..., requieran un poco más de tiempo para seguir debatiéndolas, incluso con el Congreso, durante el año siguiente”, declaró Greer al presentar este miércoles testimonio en el Comité de Finanzas del Senado estadounidense.

Hasta después de que se renueve el Congreso de Estados Unidos —el 3 de noviembre de 2026— se discutirán las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) para el sector automotriz, afirmó el representante comercial estadounidense, Jaimeson Greer.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), informó al Congreso de Estados Unidos que la Revisión Conjunta del T-MEC podrá brindarle información a la USTR sobre qué aspectos del contenido adicional estadounidense/norteamericano se puede incentivar en el sector automotriz, excluyendo a terceros países que no operan bajo las mismas condiciones.

“Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado”, dijo Greer al Comité de Finanzas.

Agregó que se podría tomar en cuenta las voces del Congreso que insisten sobre la necesidad de fortalecer las normas laborales y ambientales de México, aunque “esto también puede tomar tiempo”, agregó Greer.

“Históricamente, las reglas de origen preferenciales en los Tratados de Libre Comercio (TLC) son negociadas por las partes del acuerdo y aprobadas por el Congreso como parte de la legislación de implementación del TLC, algunas de las cuales otorgan al presidente la facultad de negociar cambios limitados a las reglas de origen sin la aprobación del Congreso”, fundamento Greer ante el máximo órgano del poder legislativo estadounidense.

Sin embargo, el análisis de la USTR también planteó el cuestionamiento de si la autoridad presidencial de Estados Unidos (EU) puede cambiar las reglas de origen con la aprobación del Congreso:

“Los recientes acuerdos comerciales negociados durante la administración Trump han planteado dudas sobre si el poder ejecutivo tiene la autoridad para crear reglas de origen fuera de los tratados de libre comercio aprobados por el Congreso, dada la autoridad del Congreso para regular el comercio exterior”, indicó la USTR.