Expectativas de inflación de EU subieron a su nivel más alto en 3 años en septiembre

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    Expectativas de inflación de EU subieron a su nivel más alto en 3 años en septiembre
    Asimismo el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 48.1 en septiembre. CUARTOSCURO

Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York la perspectiva mediana a 1 año subió al 3.9%, mientras que el crecimiento esperado del gasto de los hogares también aumentó

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó este miércoles su Encuesta de Expectativas del Consumidor (SCE por sus siglas en inglés) de septiembre de 2026, la cual muestra que las expectativas de inflación a 12 meses de la población estadounidense subieron al 3.9%, un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto a agosto y la lectura más alta desde mayo de 2023.

A más largo plazo, el horizonte a tres años subió 0.1 puntos porcentuales hasta el 3.3%, mientras que la cifra a cinco años se mantuvo estable en el 3.0%, según la encuesta.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-confianza-del-consumidor-baja-en-septiembre-a-tasa-mensual-y-anual-CN23952011

Las y los estadounidenses esperan cambios de precios medianos al alza para el próximo año, pues se espera que la gasolina suba al 4.8%, así como 5.5% para los alimentos y 9.2% para la atención médica. Asimismo se espera que el alquiler aumente al 6.8%, mientras que los costos previstos para la educación universitaria aumentaron 1.4 puntos porcentuales hasta el 7.5%.

La expectativa mediana de crecimiento del gasto nominal a un año aumentó 0.3 puntos porcentuales hasta el 5.5% de los hogares estadounidenses, la lectura más alta desde mayo de 2023.

Según la SCE, las expectativas del mercado laboral mejoraron en su mayoría, pues la expectativa promedio de desempleo —la probabilidad de que la tasa de desempleo en EU sea más alta dentro de un año— cayó 0.5 puntos porcentuales al 43.9%. La probabilidad percibida de perder el empleo en los próximos 12 meses cayó al 13.5%, su lectura más baja desde diciembre de 2024, mientras que la probabilidad esperada de renunciar voluntariamente subió al 19.9%.

Por otro lado, las percepciones sobre el acceso al crédito se deterioraron, con una mayor proporción neta de hogares afirmando que es más difícil obtener crédito que hace un año. Las percepciones y expectativas sobre la situación financiera general de los hogares también empeoraron, con un mayor porcentaje reportando y anticipando una situación económica más desfavorable.

La mediana esperada del crecimiento del ingreso del hogar subió 0.1 puntos porcentuales al 3.1%, su lectura más alta desde febrero de 2025, y la probabilidad percibida de encontrar empleo tras perder uno aumentó al 46.1%.

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Esto se suma a los resultados del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan que cayó a 48.1 en septiembre, su nivel más bajo en cuatro meses, debido a que el creciente temor a la inflación y la perspectiva desfavorable de las condiciones empresariales.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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