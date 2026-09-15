Gana crudo WTI 5% y rebasa los 106 dólares

PARÍS.-.-Los precios del petróleo crudo subían con fuerza este martes mientras los operadores esperaban novedades sobre cuánto tiempo permanecerá cerrado el oleoducto Este-Oeste, de vital importancia para Arabia Saudita.

El barril de West Texas Intermediate se disparaba 5% hasta los 106.46 dólares, mientras que los futuros del Brent avanzaban un 3% a 108.88 dólares, según datos de CNBC.

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Riad cerró la principal vía de suministro de petróleo tras los daños sufridos la semana pasada en un ataque con drones lanzado desde Irak.

Los saudíes han estado desviando las exportaciones de petróleo crudo a través del oleoducto hacia el Mar Rojo, mientras Estados Unidos e Irán se disputan el control del Estrecho de Ormuz. El oleoducto tiene una capacidad de 7 millones de barriles diarios.

“Los ataques contra la infraestructura petrolera marcan una escalada significativa del conflicto y aumentan la probabilidad de nuestro escenario alcista de precios, en el que el Brent supera los 120 dólares”, dijo Yulia Zhestkova Grigsby, estratega sénior de materias primas de Goldman Sachs, en una nota del lunes.

En Libia, la compañía petrolera nacional ha suspendido las operaciones en dos yacimientos petrolíferos y una estación de bombeo en medio de las protestas.

Mientras tanto, los milicianos hutíes, respaldados por Irán, retomaron esta semana sus ataques contra Arabia Saudí. Según un portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en Yemen, los milicianos lanzaron drones y misiles balísticos contra las ciudades de Khamis Mushait, Abha y Taif.

La situación de seguridad en Ormuz sigue siendo volátil, con al menos dos buques cisterna atacados desde el sábado, según informes de incidentes del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido .

El Comando Central de Estados Unidos refutó la afirmación de la Guardia Revolucionaria iraní de que el petrolero El Gaia, con bandera panameña, chocó contra una mina naval en el estrecho.

“El petrolero El Gaia, con bandera panameña, fue alcanzado por un misil iraní el mes pasado y quedó inoperable”, declaró el CENTCOM. “La falsa afirmación de la Guardia Revolucionaria Islámica es un ejemplo más de sus mentiras e intentos de intimidación mientras intentan impedir el paso de buques comerciales por el estrecho”.