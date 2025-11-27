Hay que aterrizar aumentos salariales en la realidad: Coparmex Coahuila

Ante los incrementos al salario mínimo que están solicitando los sindicatos, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal dijo que hay que estar un poco aterrizados a la realidad.

Indicó que no son momentos, asimismo recordó que en los últimos cinco años se ha aumentado más de un 120% el salario mínimo y eso ha ayudado a erradicar la pobreza que se tiene en México, al tener los colaboradores mejores niveles de ingreso.

“Le estamos apostando a un mejor salario, no a esos niveles, ya traemos atrasados costos inherentes los empresarios con las vacaciones dignas, el outsourcing, todo ese tema que ha representado costos y ahorita vienen aumentando casi un 50% a 60% de nuestros costos de hace cinco años”, dijo.

Ante ello, esperan que se tenga un diálogo con todos los sindicatos y que a través del mismo, se tenga un resultado que sea fructífero con el que ganen los empresarios y que los colaboradores sean beneficiados con un buen salario.