Industria Automotriz prevé un cierre de año complicado: CIAC

La presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos, dijo que se tiene un cierre de año bastante complicado, pero al ser también el cierre del año fiscal para todas las empresas, es importante la estabilidad de los requerimientos de los clientes.

Actualmente las plantas en promedio trabaja a un 80% de la capacidad instalada y en el caso de la reducción que se ha presentado en la cantidad de partes producidas, comentó que es menor a lo que se esperaba y se presentó en el caso de los vehículos ligeros eléctricos.

TE PUEDE INTERESAR: Dejar el refresco es más difícil de lo que crees: la razón científica y emocional detrás del antojo que no puedes controlar

“Ha fluctuado en un 8 a 10% de forma anual, entonces creíamos que el impacto iba a ser mayor con todo este tema de las tarifas y todo, pero afortunadamente no fue algo drástico”, aseguró.

En otros temas, sobre los paros de fin de año en las plantas, Lourdes Cobos comentó que normalmente las empresas en la última semana de diciembre hacen un paro para realizar mantenimientos mayores y prepararse para el siguiente año, además de que son días festivos que están ganados.

Sin embargo, también hay clientes que trabajan en fin de año, por lo que quienes los proveen también deben seguir con su producción aunque los demás paren.