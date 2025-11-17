Industria Automotriz prevé un cierre de año complicado: CIAC

Dinero
/ 17 noviembre 2025
    Industria Automotriz prevé un cierre de año complicado: CIAC
    Lourdes Cobos dijo que las empresas se han mantenido operando con el 80% de su capacidad instalada. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Asegura que la diminución de la producción de piezas ha sido menor a otros años y se presentó para los autos ligeros

La presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos, dijo que se tiene un cierre de año bastante complicado, pero al ser también el cierre del año fiscal para todas las empresas, es importante la estabilidad de los requerimientos de los clientes.

Actualmente las plantas en promedio trabaja a un 80% de la capacidad instalada y en el caso de la reducción que se ha presentado en la cantidad de partes producidas, comentó que es menor a lo que se esperaba y se presentó en el caso de los vehículos ligeros eléctricos.

TE PUEDE INTERESAR: Dejar el refresco es más difícil de lo que crees: la razón científica y emocional detrás del antojo que no puedes controlar

“Ha fluctuado en un 8 a 10% de forma anual, entonces creíamos que el impacto iba a ser mayor con todo este tema de las tarifas y todo, pero afortunadamente no fue algo drástico”, aseguró.

En otros temas, sobre los paros de fin de año en las plantas, Lourdes Cobos comentó que normalmente las empresas en la última semana de diciembre hacen un paro para realizar mantenimientos mayores y prepararse para el siguiente año, además de que son días festivos que están ganados.

Sin embargo, también hay clientes que trabajan en fin de año, por lo que quienes los proveen también deben seguir con su producción aunque los demás paren.

Temas


Producción
Sector Automotriz
Economía

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El agricultor Roberto Garza Villarreal exigió que las normas para ingresar las papas a México deben ser las mismas que Estados Unidos.

Denuncian que México importa papas de ‘desecho’ provenientes de EU sin ninguna restricción por parte de la Federación
El Cuerpo de Bomberos utilizó las “quijadas de la vida” para liberar a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados al Hospital General con pronóstico reservado.

Exceso de velocidad y alcohol, causas de muerte de las dos mujeres en accidente al sur de Saltillo
true

¿Qué es exactamente el Plan Michoacán?
Varias regiones de Coahuila reflejaron ligeras reducciones en el costo del combustible respecto al periodo anterior.

¿Cuáles son los precios del gas LP en Coahuila del 16 al 22 de noviembre?

El aumento está distribuido entre varios conceptos tributarios, donde destacan el ISR, el IVA, el IEPS.

Impuestos 2026 en México: el aumento que hará que cada ciudadano pague 2,357 pesos más al año
La espada de Damocles

La espada de Damocles
Trabajar con un jefe exigente puede ser estresante, pero también puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

¿Cómo llevarse bien con un jefe que es perfeccionista?
El proyecto de modernización del alumbrado público en las entradas de Saltillo avanza con la instalación de luminarias LED.

Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo