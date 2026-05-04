IP confía en que México retomará posiciones de producción en el mercado automotor

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    IP confía en que México retomará posiciones de producción en el mercado automotor
    México perdió posiciones en la industria automotriz global durante 2025, al descender al séptimo lugar mundial en producción de vehículos. ESPECIAL.

Se espera que en el segundo semestre haya un mejor nivel de producción en comparación a los primeros cuatro meses de este año

Luego de la caída que presentó México a nivel mundial como productor de automotores, el consejero del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Alberto Piñones ,dijo confiar en que el país recuperará el liderazgo que tenía.

Aunque reconoció que este año se está por debajo de las expectativas que se habían planteado, ya se está en un proceso de recuperación y cada vez hay más producción, por lo que durante el segundo semestre se espera tener un mejor nivel en comparación a esto primeros cuatro meses de 2026.

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Durante el primer cuatrimestre del año, cerraron cerraron con -4 ó -5% en comparación a la expectativa, sin embargo, confirmó que en recuperarán el nivel y esto generará un mayor volumen de producción.

En el caso de la caída en posiciones que presentó México en la producción de automotor a nivel mundial en 2025, al pasar del 5to al 7to lugar, comentó que esto también tuvo que ver con las condiciones del mercado y con toda la tendencia de lo que son los vehículos eléctricos, por lo que no necesariamente el país se quedará así.

“Pasamos de un tema de electricidad a un tema de combustión interna que se va a recuperar con el tiempo, entonces vamos a recuperar el liderazgo que teníamos, de eso no tengo ninguna duda”, aseguró.

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