Jaguar Land Rover despedirá a cuatro mil trabajadores para reducir costos y competir contra autos de China

La mayor automotriz de Reino Unido indicó que los recortes de empleo se llevarán a cabo durante los próximos dos años, mientras apunta a lograr ahorros por mil 700 millones de libras (2 mil 300 millones de dólares) para ser más competitivo a medida que la industria transita hacia la electrificación.

Jaguar Land Rover anunció que recortará cuatro mil empleos en toda su plantilla global mientras intenta reducir costos y competir con los fabricantes chinos de autos eléctricos .

“La industria automotriz enfrenta desafíos significativos, con cambios tecnológicos en medio de una intensa competencia y una persistente incertidumbre geopolítica”, manifestó en un comunicado el director general, PB Balaji.

Agregó que los recortes de empleo y los ahorros ayudarán a la empresa a invertir entre 15 mil y 18 mil millones de libras (20-24 mil millones de dólares) durante los próximos cinco años en electrificación, tecnologías digitales y otras áreas.

Jaguar Land Rover, que fabrica el Range Rover, el Discovery y otros SUV de lujo, ha reportado una caída de las ganancias y las ventas ante la intensa competencia de los vehículos eléctricos chinos más baratos, el aumento de los costos y el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La política arancelaria introdujo un impuesto de importación del 10% para los autos fabricados en Gran Bretaña, y el gravamen sube al 27.5% después de los primeros 100 mil vehículos producidos en un año.

Las ventas de la empresa también se vieron afectadas el año pasado cuando un ciberataque la obligó a detener la producción durante un mes.

La compañía, propiedad de la india Tata Motors, fabrica la mayoría de sus autos en plantas de todo el Reino Unido. Emplea a unas 34 mil personas en el país y se espera que la mayoría de los recortes afecten sus operaciones en el Reino Unido.

La noticia se conoció el lunes mientras el jefe del Tesoro, John Healey, se comprometía a hacer crecer la lenta economía nacional y ayudar a las empresas a afrontar el aumento de los costos.