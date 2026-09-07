Jaguar Land Rover despedirá a cuatro mil trabajadores para reducir costos y competir contra autos de China
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Asimismo, Volkswagen anunció la eliminación de 50 mil empleos para contrarrestar la concentración del mercado chino
Jaguar Land Rover anunció que recortará cuatro mil empleos en toda su plantilla global mientras intenta reducir costos y competir con los fabricantes chinos de autos eléctricos.
La mayor automotriz de Reino Unido indicó que los recortes de empleo se llevarán a cabo durante los próximos dos años, mientras apunta a lograr ahorros por mil 700 millones de libras (2 mil 300 millones de dólares) para ser más competitivo a medida que la industria transita hacia la electrificación.
“La industria automotriz enfrenta desafíos significativos, con cambios tecnológicos en medio de una intensa competencia y una persistente incertidumbre geopolítica”, manifestó en un comunicado el director general, PB Balaji.
Agregó que los recortes de empleo y los ahorros ayudarán a la empresa a invertir entre 15 mil y 18 mil millones de libras (20-24 mil millones de dólares) durante los próximos cinco años en electrificación, tecnologías digitales y otras áreas.
Jaguar Land Rover, que fabrica el Range Rover, el Discovery y otros SUV de lujo, ha reportado una caída de las ganancias y las ventas ante la intensa competencia de los vehículos eléctricos chinos más baratos, el aumento de los costos y el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La política arancelaria introdujo un impuesto de importación del 10% para los autos fabricados en Gran Bretaña, y el gravamen sube al 27.5% después de los primeros 100 mil vehículos producidos en un año.
Las ventas de la empresa también se vieron afectadas el año pasado cuando un ciberataque la obligó a detener la producción durante un mes.
La compañía, propiedad de la india Tata Motors, fabrica la mayoría de sus autos en plantas de todo el Reino Unido. Emplea a unas 34 mil personas en el país y se espera que la mayoría de los recortes afecten sus operaciones en el Reino Unido.
La noticia se conoció el lunes mientras el jefe del Tesoro, John Healey, se comprometía a hacer crecer la lenta economía nacional y ayudar a las empresas a afrontar el aumento de los costos.
La oficina del primer ministro Andy Burnham señaló el lunes que, si bien las condiciones del mercado son difíciles para el sector automotriz a nivel mundial, el gobierno no considerará un rescate para Jaguar Land Rover.
Volkswagen anunció la semana pasada un amplio plan de reducción de costos que eliminará 50 mil empleos, recortará a la mitad su línea de modelos y pondrá fin a la producción de automóviles en cuatro plantas alemanas para contrarrestar la competencia en China y los efectos de los aranceles de Estados Unidos.