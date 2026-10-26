Chihuahua reabre segundo puerto para exportar ganado a Estados Unidos con 750 cabezas

CIUDAD JUÁREZ.- Como parte de las acciones acordadas entre el gobierno de Estados Unidos y México, este lunes se dio el primer cruce de 750 cabezas de ganado, al reanudarse las exportaciones por el puerto fronterizo de Palomas, Chihuahua–Columbus, Nuevo México.

Este sería el segundo puerto que se abre a la exportación de ganado en el estado, luego de que por meses estuvo cerrado a los Estados Unidos por los casos de gusano barrenador en el sur del país.