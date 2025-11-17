Logra BYD 98% de automatización en planta china: produce un auto nuevo ¡cada 51 segundos!

Con un vehículo eléctrico producido cada 51 segundos, BYD alcanza el 98% de automatización en su planta de Zhengzhou, en la provincia de Henan, en China, destacó Maeil Business Newspaper, un periódico financiero de Corea del Sur.

El diario dijo que a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng, en la provincia de Henan, se extiende un inmenso complejo del tamaño de mil 500 campos de futbol (110 mil metros cuadrados, que alberga la planta de BYD en Zhengzhou, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.

La planta inició sus operaciones en abril de 2023 y alcanzó la producción en masa a gran escala el año pasado. Hasta la fecha, ha producido 750 mil vehículos eléctricos.

La publicación destacó que la línea de montaje de la planta produce continuamente nuevos vehículos todoterreno, incluido el Fang Cheng Bao Leopard 8 y brazos robóticos ensamblan incansablemente las carrocerías, logrando un índice de automatización del 98%.