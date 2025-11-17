Logra BYD 98% de automatización en planta china: produce un auto nuevo ¡cada 51 segundos!

Dinero
/ 17 noviembre 2025
    Logra BYD 98% de automatización en planta china: produce un auto nuevo ¡cada 51 segundos!
    BYD está acelerando el uso de la automatización para producir vehículos a mayor escala y con menos presencia humana. Foto: Especial

En su mega fábrica de Zhengzhou, en China, la armadora está revolucionando la producción a nivel mundial

Con un vehículo eléctrico producido cada 51 segundos, BYD alcanza el 98% de automatización en su planta de Zhengzhou, en la provincia de Henan, en China, destacó Maeil Business Newspaper, un periódico financiero de Corea del Sur.

El diario dijo que a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng, en la provincia de Henan, se extiende un inmenso complejo del tamaño de mil 500 campos de futbol (110 mil metros cuadrados, que alberga la planta de BYD en Zhengzhou, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La planta inició sus operaciones en abril de 2023 y alcanzó la producción en masa a gran escala el año pasado. Hasta la fecha, ha producido 750 mil vehículos eléctricos.

La publicación destacó que la línea de montaje de la planta produce continuamente nuevos vehículos todoterreno, incluido el Fang Cheng Bao Leopard 8 y brazos robóticos ensamblan incansablemente las carrocerías, logrando un índice de automatización del 98%.

Cada tres segundos se produce una batería; cada 51 segundos sale de la línea de producción un nuevo vehículo eléctrico.

Los vehículos ensamblados se inspeccionan mediante cámaras con IA que los escanean en 360 grados en busca de defectos.

TE PUEDE INTERESAR: Paro técnico en Stellantis provoca una caída del 19% en su producción

Un gerente de la planta dijo que “la planta de ensamblaje opera a plena capacidad las 24 horas del día”.

El diario dijo que el secreto de este enorme volumen de producción reside en un sistema integrado de cadena de suministro que abarca desde la adquisición de materias primas hasta el ensamblaje.

TE PUEDE INTERESAR: Producción automotriz cae en abril; planta Stellantis de Toluca y Saltillo, las más afectadas

La provincia de Henan, donde se ubica la planta de Zhengzhou, es una importante fuente de minerales esenciales para la producción de vehículos eléctricos y baterías, como el litio y el grafito. Al obtener los materiales localmente, la planta reduce los costos logísticos, y todos los procesos.

BYD planea expandir la gama de productos fabricados en esta planta a mercados de todo el mundo.

Temas


Producción
Sector Automotriz

Localizaciones


China

Organizaciones


BYD

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado local Alberto Hurtado recordó a su amigo y compañero de partido, Alberto Leyva, como un hombre de palabra, alegre y generoso.

Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’
José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, fue asesinado a tiros en el exterior de su casa en la colonia Parque Hundido.

Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se mantiene en integración la carpeta de investigación.

Detienen a presunto responsable de asalto a joyería en Saltillo

Los oseznos captados por las cámaras de monitoreo muestran cómo la sierra de Zapalinamé sigue siendo un refugio vital para la fauna de Coahuila.

Cámaras de monitoreo captan oseznos jugando en la sierra de Zapalinamé: una buena señal para la fauna coahuilense
Negocios registraron alta afluencia durante los cuatro días de promociones.

Incrementan hasta 40 por ciento las ventas por El Buen Fin en Ciudad Acuña
FOTO: SHUTTERSOTOCK

Cómo buscar ofertas del Buen Fin 2025 y aprovecharlas al máximo

true

Accidentes viales: ¿cuándo asumiremos su alto costo?
true

Día Mundial de la Filosofía 2025: Cartografía de la duda