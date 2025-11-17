Logra BYD 98% de automatización en planta china: produce un auto nuevo ¡cada 51 segundos!
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
En su mega fábrica de Zhengzhou, en China, la armadora está revolucionando la producción a nivel mundial
Con un vehículo eléctrico producido cada 51 segundos, BYD alcanza el 98% de automatización en su planta de Zhengzhou, en la provincia de Henan, en China, destacó Maeil Business Newspaper, un periódico financiero de Corea del Sur.
El diario dijo que a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng, en la provincia de Henan, se extiende un inmenso complejo del tamaño de mil 500 campos de futbol (110 mil metros cuadrados, que alberga la planta de BYD en Zhengzhou, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.
TE PUEDE INTERESAR: Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense
La planta inició sus operaciones en abril de 2023 y alcanzó la producción en masa a gran escala el año pasado. Hasta la fecha, ha producido 750 mil vehículos eléctricos.
La publicación destacó que la línea de montaje de la planta produce continuamente nuevos vehículos todoterreno, incluido el Fang Cheng Bao Leopard 8 y brazos robóticos ensamblan incansablemente las carrocerías, logrando un índice de automatización del 98%.
Cada tres segundos se produce una batería; cada 51 segundos sale de la línea de producción un nuevo vehículo eléctrico.
Los vehículos ensamblados se inspeccionan mediante cámaras con IA que los escanean en 360 grados en busca de defectos.
TE PUEDE INTERESAR: Paro técnico en Stellantis provoca una caída del 19% en su producción
Un gerente de la planta dijo que “la planta de ensamblaje opera a plena capacidad las 24 horas del día”.
El diario dijo que el secreto de este enorme volumen de producción reside en un sistema integrado de cadena de suministro que abarca desde la adquisición de materias primas hasta el ensamblaje.
TE PUEDE INTERESAR: Producción automotriz cae en abril; planta Stellantis de Toluca y Saltillo, las más afectadas
La provincia de Henan, donde se ubica la planta de Zhengzhou, es una importante fuente de minerales esenciales para la producción de vehículos eléctricos y baterías, como el litio y el grafito. Al obtener los materiales localmente, la planta reduce los costos logísticos, y todos los procesos.
BYD planea expandir la gama de productos fabricados en esta planta a mercados de todo el mundo.