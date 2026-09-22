Van siete caídas seguidas del personal ocupado del sector servicios en México y Coahuila replica tendencia

Desde enero de 2026 las caídas de este indicador laboral han sido consecutivas, pues en el primer mes de este año la caída fue de 1.1% a tasa anual, según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS). En febrero, la EMS detectó que la variación anual fue de -1.5%. En marzo y abril las caídas anuales fueron de -1.9% para cada mes.

El personal ocupado del sector servicios en México cayó 2% a tasa anual en julio de 2026, representando su séptima caída consecutiva; además, a tasa mensual, se reportó la misma tendencia, cayendo 0.1% en el séptimo mes del año en cuestión según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En mayo la caída del personal ocupado en el sector servicios fue de 1.9%; y en junio, -2.7%, registró la EMS

EN COAHUILA, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ALOJAMIENTO/ALIMENTOS CAEN SIETE VECES

En Coahuila, el personal ocupado de los servicios de información en medios masivos ha caído a tasa anual en enero 10.3%; en febrero, -11%; en marzo, -10.4 y en abril, -9%. Mayo, junio y julio reportaron reducciones de 15%, 13.6% y 9%, respectivamente.

Los empleados de los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas se han reducido a tasa anual de Coahuila desde enero 18.6%; en febrero, -8.2%; en marzo y abril, -11.2 y -11.6%, respectivamente; mayo, -9.8%; junio, -11.6% y en julio -8.5%.

TAMBIÉN A TASA MENSUAL PERSONAL OCUPADO CON TENDENCIA A LA BAJA

Con base a la Encuesta Mensual de Servicios, en términos mensuales el personal ocupado cayó 0.1% en enero de 2026.

La EMS registró caídas mensuales en el personal ocupado mes por mes:

- Febrero, -0.3%

- Marzo, -0.2%

- Abril, 0.0%

- Mayo, -0.1%

- Junio, -0.3%