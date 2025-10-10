Producción industrial de México retrocedió en el mes de agosto

Dinero
/ 10 octubre 2025
    Producción industrial de México retrocedió en el mes de agosto
    Destaca la caída de la construcción donde a su interior la edificación disminuyó 1.6% y las obras de ingeniería -6.3%; en tanto que los trabajos especializados subieron 0.2%. FOTO: CUARTOSCURO.

Entre enero y agosto de 2025 esta actividad acumuló una disminución del 1.7 % frente al mismo periodo de 2024

CDMX.- Debido a retrocesos en los cuatro sectores económicos, la producción industrial en México cayó hasta un 3.6% en el mes de agosto, esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo a lo que se informó el dato es resultado de un descenso interanual, con base en cifras originales de la minería (-6.8%), de la construcción (-4%), de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-2.2%) y las industrias manufactureras (-3.1%).

TE PUEDE INTERESAR: Tupy lanza desafío de innovación para acabado mecánico

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial también descendió un 0.3% respecto a julio pasado.

Por componente, la construcción cayó un -2.2%, mientras que la minería descendió un -0.3%.

Por otro lado, crecieron las industrias manufactureras (0.2%) y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (1.3%).

Entre enero y agosto de 2025, la minería cayó un 8.1%; la construcción, el 1.8%; la generación y suministro de energía, el 2.3%, y las manufacturas, un 0.6%.

Además se dio a conocer que el resultado de agosto refleja la debilidad del sector industrial mexicano, que ya había mostrado caídas en meses previos.

Recordó que en el primer semestre del año, el indicador había descendido el 1.3%, con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad de 2025.

Cabe destacar que este retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento para 2025 fue recientemente ajustado a un rango de entre 0.5% y 1.5%, por debajo de la meta oficial de entre 1.5% y 2.3%.

“El PIB de México subió un 1.2% en 2024, afectado principalmente por la caída del sector primario, mientras que en 2023 se elevó un 3.1%”, indicó.

Perla Sánchez

