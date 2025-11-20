Resentirán MiPymes en México aumentos en recargos por mora en pago de impuestos

Las Mipymes son las que se considera el sector privado que se verán más impactadas por el incremento de 40% que se tendrá en los recargos por el pago moratorio o tardío de impuestos en México, mientras que un economista considera que sin Reforma Fiscal se justifican moratorias más altas.

De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026, los recargos pasarán de 1.47% mensual a 2.07%, lo que significa ese porcentaje de incremento.

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila Sureste (IMEF), Alejandro Flores, indicó que es muy representativo el aumento porque es casi la mitad de lo que históricamente se venía pagando.

“Nosotros creemos que es muy alto, consideramos que lo que está buscando el Gobierno Federal es de carácter recaudatorio y es con el fin de incentivar el pago a través de las sanciones; la aumentan para que cada vez sean menos los que de alguna u otra manera tienen adeudos fiscales, pero si creemos que es muy alta y no fue gradual, fue de un solo golpe”, indicó.

El presidente del IMEF Coahuila Sureste externó que serán las MiPymes quienes más lo van a resentir, pues hoy muchas veces se atrasan no porque no quieren pagar, sino por falta de flujo y luego se ponen al día.

Sin embargo, agregó que cada vez se les va cerrando más las puertas en muchos trámites o para ser proveedor de la industria, gobierno o de empresas grandes, debido a que luego les solicitan que para ello estén al día en sus contribuciones o impuestos.

SIN REFORMA FISCAL ALZA EN MORATORIOS

Por su parte, el economista, José María González Lara reconoció que en México subió del 14 al 15% del PIB, la recaudación estos últimos años, pero aún así el país es el segundo tercer en América Latina con menos recaudación.

“Para recaudar más, el país requiere de una Reforma Fiscal donde los ricos paguen más y los pobres lo normal, sin embargo, el Gobierno Federal no la quiere para no atemorizar a los mercados, los grandes capitales y las grandes empresas”, dijo.

Ante ello, indicó que lo que hicieron fue un sistema recaudatorio que obliga a la gente y los moratorios a que no se tarden en pagar los impuestos, por ello, parece que si no hay una Reforma Fiscal, entonces se justifica que pongan los moratorios más altos para obligar a que paguen, aunque también reconoció que es recaudatorio.