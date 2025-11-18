Secretaría de Economía pide mantener sin cambios reglas de origen del T-MEC

Luego de que la Industria Nacional de Autopartes (INA) se pronunciará porque en la revisión del T-MEC se mantengan las reglas de origen del sector automotriz, el secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, dijo que “empujarán para que se dé esa manera”.

“Creo que es lógico y más para nosotros como estado, el principal exportador de autopartes, ya lo habíamos platicado con su dirigencia, los tiempos al final del día, todavía no terminamos de ejecutar un plan que se hizo hace años, cuando ahorita ante la revisión puede cambiar”, dijo.

Olivares Martínez dijo que Coahuila no tiene un factor problemático al respecto porque tiene empresas líderes en el sector que han sido muy respetuosas de los contenidos y debido a eso se dan las grandes exportaciones que se tienen en el estado.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que ha sido una serie de cambios y normativas, a lo que se suma el tema arancelario, lo que ha complicado la operación de la industria.

Indicó que con ello dedicarle más recurso a un departamento de comercio exterior para revisar fracciones arancelarias y el contenido regional que se tiene en los ensambles, genera una sobrecarga en el trabajo, así como un costo y el cálculo de pagos cuando no se cumple con el contenido.

“Creo que si debería haber de alguna manera un apoyo por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México para mantener lo que ya se tiene con estos cambios que hubo en el pasado y con esto asegurar una estabilidad en la parte operativa para después ver qué viene con la renovación del tratado”, indicó.