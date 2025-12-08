Sector automotriz: Caen producción y exportación durante noviembre; ventas tienen un respiro

En noviembre, la producción y exportación de vehículos cayeron 8.4% y 3.4%, respectivamente, mientras que en el acumulado anual la disminución fue de 1.5% y 1.6%. En contraste, las ventas internas registraron en ese mes una baja de 0.3% y, en el acumulado de enero a noviembre, un crecimiento de 1.0%.

De acuerdo con el Reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), basado en la información publicada por el INEGI, la producción de vehículos ligeros en noviembre fue de 322 mil 205 unidades, cifra que representa una reducción de 8.4% frente al mismo mes de 2024.

El acumulado de enero a noviembre alcanzó 3 millones 709 mil 533 unidades, lo que reflejó un ligero descenso de 1.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. No obstante, se ubicó como el segundo mejor registro histórico para los primeros once meses desde que se cuenta con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

En cuanto a las exportaciones, noviembre cerró con 279 mil 342 unidades, una contracción de 3.4 por ciento. En el acumulado enero-noviembre, se enviaron 3 millones 160 mil 741 unidades al extranjero, lo que significó una disminución de 1.6 por ciento; aun así, 2025 se coloca como el tercer mejor registro histórico para dicho periodo.

Respecto a las ventas internas, en noviembre se comercializaron 148 mil 361 unidades, una disminución de 0.3%. El acumulado enero-noviembre fue de 1 millón 370 mil 188 unidades, equivalente a un crecimiento de 1.0%. Con ello, 2025 se posiciona como el tercer mejor registro histórico para este periodo.