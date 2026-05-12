Sube tasa de inflación en EU y se coloca en 3.8%, la más elevada desde mayo de 2023

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    Sube tasa de inflación en EU y se coloca en 3.8%, la más elevada desde mayo de 2023
    La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirá a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria. VANGUARDIA
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por EFE

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El alza de los precios se intensificó por el encarcelamiento de los combustibles debido a la guerra en Irán y superó los pronósticos que el gobierno estadounidense tenía para abril

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EU) aumentó en abril hasta el 3.8% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, que preveían la continuación de la tendencia alcista impulsada por el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

El dato de inflación publicado este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) es cinco décimas mayor que el registrado el mes anterior y se ubica por encima del 3.7% previsto por analistas.

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La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, aumentó al 2.8%, dos décimas más que en marzo, revela el reporte.

La guerra de EU e Israel contra Irán ha sumido a los mercados en la incertidumbre, cortado cadenas de suministro y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como represalia por la guerra y de cuya reapertura depende el diálogo de paz.

En términos mensuales, la inflación subió un 0.6% en el cuarto mes del 2026, después del incremento del 0.9% anterior.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0.4%, dos décimas más que en marzo.

El índice de energía subió un 3.8% en abril, representando más del 40% del aumento mensual del índice general, después de subir un 10.9 % en marzo.

Este incremento estuvo impulsado por un alza del 5.4% en los precios de la gasolina, que este martes se sitúan por encima de los 4.5 dólares el galón como promedio en EU, según reportes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

El coste de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la crecida del IPC, aumentó un 0.6%, mientras que el precio de los alimentos creció un 0.5%, debido a que que el índice de alimentos consumidos en el hogar subió un 0.7%, mientras que el índice de alimentos consumidos fuera del hogar aumentó un 0.2%.

En términos interanuales el componente de energía aumentó un 17.9%, mientras que el de alimentos creció un 3.2%.

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Las tarifas aéreas, el mobiliario y mantenimiento del hogar, los artículos de cuidado personal, la ropa y la educación estuvieron entre los índices que aumentaron en abril.

Entre los que disminuyeron se incluyen los vehículos nuevos, las comunicaciones y la atención médica.

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