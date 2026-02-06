T-MEC podría ser revisado por año hasta que termine vigencia: Exsubsecretaria de Comercio Exterior

    La revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio podría dar paso a revisiones anuales del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, un escenario que especialistas advierten generaría incertidumbre para la inversión y el comercio regional. ESPECIAL

Especialistas advierten que un esquema impulsado por la presión de EU que podría generar años de incertidumbre y afectar inversiones en México

La posibilidad de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre en un esquema de revisiones anuales durante los 10 años restantes de su vigencia, se perfila como el escenario más probable ante la falta de claridad sobre lo que ocurrirá después del 1 de julio de este año, advirtió Beatriz Leycegui, socia en SAI Derecho y Economía.

La especialista sostuvo que persiste la incertidumbre sobre si la revisión prevista para esa fecha marcará una decisión definitiva sobre la renovación del Tratado o si será apenas el inicio formal de las negociaciones, lo que incluso podría derivar en que no haya un acuerdo entre los tres países tras ese encuentro.

“Hay un cuestionamiento sobre qué va a pasar el primero de julio. He hablado con funcionarios de los distintos países y coinciden en que no es claro el destino del Tratado”, señaló la ex subsecretaria de Comercio Exterior, cargo que ocupó entre 2006 y 2011.

“Estamos contra el reloj en cuanto a las propuestas que tendrían que presentarse”, añadió.

Ante un abanico de escenarios —que van desde una revisión técnica hasta cambios que obliguen a los tres países a someter el acuerdo a la aprobación de sus congresos—, Leycegui consideró que las revisiones anuales a partir de 2027 son la opción más factible, particularmente por la capacidad de presión de Estados Unidos sobre sus socios.

“La opción que menos nos conviene, pero que es la más predecible, es que (Donald Trump) diga ‘no han cumplido’, lo que nos llevaría a años de incertidumbre con revisiones constantes. Para México sería muy negativo, porque necesitamos certidumbre para atraer inversión”, alertó.

Por su parte, Kenneth Smith, vicepresidente del Grupo de Política Económica del ICC México, subrayó que el 1 de julio no representa una fecha fatal para el T-MEC, ya que el Tratado tiene vigencia hasta 2036 y cualquier país que decida abandonarlo debe notificarlo con seis meses de anticipación.

“Si no hay acuerdo este año, el Tratado no se termina. Se entra en una especie de tiempo extra con revisiones anuales; así están diseñadas las reglas del juego”, explicó.

Ambos especialistas coincidieron en que el escenario menos probable es que en julio se defina únicamente una revisión administrativa sin modificaciones al acuerdo. Smith agregó que también existe la posibilidad de reabrir capítulos específicos y plantear cambios de fondo.

“Si se busca renegociar temas sustantivos, como las reglas de origen del sector automotriz, el resultado tendría que ser aprobado por los poderes legislativos de los tres países, con todas las complicaciones que eso implica”, concluyó.

(Con información de Reforma)

