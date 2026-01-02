Temen evasión y contrabando hormiga debido a los aranceles a países sin acuerdo comercial

Dinero
/ 2 enero 2026
    Temen evasión y contrabando hormiga debido a los aranceles a países sin acuerdo comercial
    Los aranceles a China son impuestos aplicados por países como México y EU para proteger industrias locales, afectando productos como calzado, textiles, juguetes y componentes automotrices. FOTO: ESPECIAL.

Aseguran que las tarifas genera diferenciales arancelarios que introducen incentivos económicos claros para la elusión

MONTERREY.-Ante el decreto por el que México establece aranceles de hasta 50% a las importaciones de más de mil 400 productos originarios de países con los que no se tiene un acuerdo comercial, como China, se podría experimentar una posible evasión o contrabando hormiga si esas mercancías entran por la Zona Libre de Chetumal, la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.

Expertos en comercio internacional, quienes pidieron el anonimato, señalaron que ante los nuevos aranceles, los esquemas de excepción deben modificarse para igualar las tasas arancelarias aprobadas por el Congreso en la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación.

TE PUEDE INTERESAR: Nusantara, la metrópoli asiática que no tiene tráfico

Dependiendo del esquema, detallaron, en la frontera se contemplan 436 fracciones arancelarias con arancel 0% y otras 105 fracciones con arancel de 5%, mientras que para Chetumal hay 541 fracciones que coinciden y tienen arancel 0% y ambos son esquemas para comercializadores, no para la industria nacional.

La Zona Libre de Chetumal cuenta con tasas diferenciadas o exenciones a las mismas fracciones arancelarias, dependiendo del régimen bajo el cual se introduzcan las mercancías al País.

“La coexistencia de una medida arancelaria general con esquemas regionales preferenciales genera diferenciales arancelarios significativos que introducen incentivos económicos claros para la elusión, particularmente a través de prácticas de contrabando hormiga”, explicó una de las fuentes.

“Este fenómeno consiste en la introducción reiterada y fragmentada de mercancías por canales legales preferenciales para su posterior desplazamiento al resto del territorio nacional, evitando el pago del arancel general”, detalló otro de los consultados.

Estos diferenciales, advirtieron, pueden traducirse en pérdida recaudatoria, competencia desleal y debilitamiento de los objetivos de política comercial.

El 19 de diciembre, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial la extensión hasta el 31 de diciembre del 2026 de la vigencia del decreto de Zona Libre de Chetumal y se desgravaron del impuesto general de importación mil 300 fracciones arancelarias de las mercancías que se importen de forma definitiva por personas que cuenten con registro vigente como “Empresa de la Región”.

Entre las mercancías se encuentran alimentos y abarrotes; ropa, bisutería y accesorios de vestir; productos farmacéuticos, lentes y artículos ortopédicos; maquinaria y equipo; materiales para la construcción e insumos para servicios de reparación, y mantenimiento de automóviles, entre otros.

El decreto establece que los compradores que adquieran bienes en los establecimientos autorizados pueden llevar consigo las mercancías a cualquier parte del territorio nacional, siempre que el valor total no exceda de mil dólares.

Pero este umbral se amplía cuando se realiza por varios integrantes de una familia a hasta 2 mil 500 dólares, lo que refuerza los incentivos para la introducción de mercancías importadas con arancel cero.

Temas


Evasión De Impuestos
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿En buenas manos?

¿En buenas manos?
true

Vaticinan desaparición del PRI para el 2027
true

POLITICÓN: Coaliciones a contrarreloj en Coahuila; PAN y Morena se enredan en negociaciones
Pablo Jared Vallejo Adame desapareció en julio de 2024 cuando se dirigía a su trabajo en Torreón.

Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra
Hubo cinco denuncias derivadas del accidente ocurrido el 30 de diciembre en la colonia Panteones, donde 10 personas resultaron lesionadas.

Ingresan al penal a chofer de la ruta 7A que se atravesó al tren en Saltillo
Espero que los teléfonos tontos nos libren a todos de las notificaciones constantes.

¿Cómo será la vida en 2026? Aquí te dejamos 10 predicciones
Planes. Villamagia vive sus últimos días en la Plaza de Armas de Saltillo, con actividades culturales y escenarios ideales para despedir la temporada navideña.

¿Qué hacer en Saltillo? Estrenos en cine de ‘La Empleada’ y ‘Song Sung Blue’, tributo a Zoé y los últimos días de Villamagia
Allegra Reyes fue convocada a la preselección nacional U-15 tras un proceso constante de formación.

Proceso, constancia y Selección: Saltillense Allegra Reyes destaca en el basquetbol nacional