Una vez que se tenga certidumbre con T-MEC, llegará escalada de inversiones a México: IP

/ 21 octubre 2025
    Rodolfo Garza Villarreal resaltó que aún persiste el problema del déficit de energía eléctrica, para ello, se tendrán que hacer las inversiones necesarias tanto del gobierno federal como de la iniciativa privada. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Destacan la importancia de resolver el problema energético y de agua a nivel nacional

Una vez que se tenga la certidumbre de lo que sucederá con el T-MEC llegará una escalada importante de inversiones, pero México tendrá que resolver primero los problemas que tiene en energía eléctrica y agua, consideró el director de Industrial Partners, Rodolfo Garza Villarreal.

Actualmente todo sigue detenido y las empresas que están solicitando información están llegando a cuenta gotas, todo mundo está a la expectativa de lo que sucederá con el T-MEC, pero una vez que se tenga esa certidumbre llegará una escalada muy importante de inversiones porque ahora si la guerra será muy puntual contra el mercado asiático y este se vendrá al país.

Sin embargo, Garza Villarreal señaló que México tiene todavía muchas cosas por resolver, una de ellas es el problema del déficit de energía eléctrica, para ello, se tendrán que hacer las inversiones necesarias si se quiere que el país esté en la jugada, pero éstas tendrán que venir tanto del gobierno como de la iniciativa privada.

Otro tema a resolver será el del agua, porque hay una situación complicada en cuanto a la certidumbre jurídica de las inversiones, aunque reconoció que se ocupaba un cambio de fondo en la ley, añadió que también es importante cuidar las formas.

Finalmente en el caso de industrial Partners comentó que se están preparando con inventario de construcción para cuando se libere el TMEC, ahorita están terminando una nave especulativa de 22 mil m² y al principio de 2026 iniciarán con la construcción de otra de 15 mil m².

México

