Vaticina el Comce Noreste que habrá un daño de 5 mmdd por los aranceles de EU a México
La región noreste es una de las principales fuentes exportadoras del País, pues aporta el 44% de las ventas al extranjero con más de 240 mil millones de dólares y en donde el T-MEC ha sido la base del éxito
MONTERREY- Los aranceles que ya aplica EU a México, el de 25% general y al sector automotriz que incumple con el T-MEC y el de 50% al acero, aluminio y cobre, estarían elevando los costos en unos 5 mil millones de dólares a las empresas del noreste, ubicadas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, afirmó Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste.
Al respecto, Andrés Francos Zaldívar, director del Comce Noreste, aclaró que ese monto es una estimación que podría estar baja, porque no están incluyendo sectores como el de la construcción y electrodomésticos.
Cendejas añadió que la cifra afecta la competitividad de la región noreste, que es una de las principales fuentes exportadoras del País, pues aporta el 44% de las ventas al extranjero con más de 240 mil millones de dólares y en donde el T-MEC ha sido la base del éxito.
”Sin embargo, por la revisión del 2026 y la presión política en EU, necesitamos mover las piezas del ajedrez con estrategias y no con improvisaciones. No podemos estar reactivos, debemos de tener ya un plan“, urgió en rueda de prensa.
Parte del plan no sólo contempla la modernización del T-MEC con temas como el impulso de la Inteligencia Artificial, los semiconductores y las cadenas críticas, sino también estrategias de negociación.
Debemos llegar a las mesas de negociación unidos Gobierno, iniciativa privada y las regiones, por ende, los empresarios importadores y exportadores.
”Defender el T-MEC es defender millones de empleos y la competitividad de Norteamérica, el 38% de los empleos formales en México están vinculados con el T-MEC”, destacó.
Una de las inquietudes que tienen, señaló Cendejas, es que en algún momento dado EU deje de mandar algunos productos esenciales para México, como el gas natural.
La energía nos las provee el gas de EU, que, si nos bajara el switch, el abasto que tiene México de energía alcanzaría para tres días, si EU llegara a decir ‘no te vendo’ es un tema de seguridad nacional.
”Los principales cinco alimentos de primera necesidad que se consumen en México, 72% viene de EU, como maíz y el sorgo, si eso se dejase de proveer a México es un tema de seguridad nacional, nos quedaríamos sin energía para las empresas y para el consumo humano”.
Para la parte mexicana, Cendejas pidió no sólo la unión en la defensa del T-MEC, sino también inversión en infraestructura logística y de aduanas, mayor certeza jurídica y acelerar el cumplimiento de las reglas de origen.
Por Silvia Olvera, Agencia Reforma.