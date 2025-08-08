Vaticina el Comce Noreste que habrá un daño de 5 mmdd por los aranceles de EU a México

MONTERREY- Los aranceles que ya aplica EU a México, el de 25% general y al sector automotriz que incumple con el T-MEC y el de 50% al acero, aluminio y cobre, estarían elevando los costos en unos 5 mil millones de dólares a las empresas del noreste, ubicadas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, afirmó Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste.

Al respecto, Andrés Francos Zaldívar, director del Comce Noreste, aclaró que ese monto es una estimación que podría estar baja, porque no están incluyendo sectores como el de la construcción y electrodomésticos.

Cendejas añadió que la cifra afecta la competitividad de la región noreste, que es una de las principales fuentes exportadoras del País, pues aporta el 44% de las ventas al extranjero con más de 240 mil millones de dólares y en donde el T-MEC ha sido la base del éxito.

”Sin embargo, por la revisión del 2026 y la presión política en EU, necesitamos mover las piezas del ajedrez con estrategias y no con improvisaciones. No podemos estar reactivos, debemos de tener ya un plan“, urgió en rueda de prensa.

Parte del plan no sólo contempla la modernización del T-MEC con temas como el impulso de la Inteligencia Artificial, los semiconductores y las cadenas críticas, sino también estrategias de negociación.

Debemos llegar a las mesas de negociación unidos Gobierno, iniciativa privada y las regiones, por ende, los empresarios importadores y exportadores.