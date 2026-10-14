Tormenta ‘Rachel’ suma 8 muertos en Baja California; Ensenada solicita declaratoria de desastre

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tormenta ‘Rachel’ suma 8 muertos en Baja California; Ensenada solicita declaratoria de desastre
    Continuó la búsqueda de personas desaparecidas en Maneadero, Ensenada, tras las lluvias provocadas por la tormenta Rachel. OMAR MARTÍNEZ/CUARTOSCURO

‘Rachel’ impactó como un ciclón post-tropical luego de llegar a huracán categoría 3

El saldo de víctimas mortales tras el paso de la Tormenta Tropical ‘Rachel’ en Baja California subió a ocho, entre las cuales se encuentran cuatro menores de edad, informó el general Daniel Gallegos, comandante de la Segunda Zona Militar en conferencia de prensa.

‘Rachel’ impactó como un ciclón post-tropical luego de llegar a huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alerta-por-huracan-trudy-podria-alcanzar-categoria-4-e-impactar-a-mexico-NE24134696

Además, el general de brigada de Estado Mayor continúan las labores de búsqueda para localizar a otras dos personas señaladas como desaparecidas. Mientras que el coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Lozoya, detalló que entre las principales afectaciones se registraron inundaciones, cierre de vialidades y daños en hogares.

“Tenemos la localización de un menor con vida y, lamentablemente, el fallecimiento de ocho personas. Continuamos en la búsqueda de dos personas más “, expuso el general Gallegos al presentar un informe sobre los daños provocados por el ciclón en la entidad.

Precisó que todas las víctimas se encontraron en el municipio de Ensenada, el más afectado por la tormenta, y sobre las víctimas se informó que los menores son un niño de cuatro años, otro de 14, una menor de 13 y un adolescente de 17. Las otras personas fallecidas son mujeres de entre 30 y 35 años y un hombre de 51.

Se registraron 492 inundaciones, 240 daños materiales, 271 incidencias en el suministro eléctrico y 123 incidentes vehiculares y rescates.

El Gobierno de Baja California precisó que se hicieron recorridos en zonas afectadas de El Paraíso y Maneadero y, mediante apoyo aéreo, fueron rescatadas 32 personas que permanecían incomunicadas en Rancho Génesis.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ciclon-rachel-deja-evacuaciones-danos-y-280-personas-evacuadas-en-baja-california-HA24065103

PIDEN DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL PARA ENSENADA

Por su parte, la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, firmó este miércoles una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural para obtener fondos y apoyos, por parte de los gobiernos estatal y federal, pare enfrentar las afectaciones ocasionadas por ‘Rachel’.

”He firmado la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural para nuestro municipio. Con este documento pedimos formalmente el respaldo de los gobiernos estatal y federal para gestionar recursos y apoyos extraordinarios que ayuden a las familias afectadas, permitan rehabilitar viviendas e infraestructura y avanzar en la reconstrucción”, informó en redes sociales.

Mientras que en conferencia de prensa, señaló que pese a que se prepararon para recibir a ‘Rachel’ la situación escaló a fuerte.

“Dimensionábamos que podía ser fuerte, pero no bajo las condiciones que se dio. Como les decía, la capacidad que se recibió fue muy elevada como no había habido hace más de 30 a 40 años”, señaló la alcaldesa.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-gran-masa-de-aire-frio-a-mexico-azotara-con-heladas-de-0-grados-lluvias-granizadas-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-y-evento-JF24127439

EL PASO DE ‘RACHEL’ POR MÉXICO

Rachel tocó tierra el pasado 11 de octubre en Baja California y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos ya como ciclón postropical, donde también causó estragos.

El fenómeno se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (suroeste) y desde entonces ha registrado variaciones tanto en intensidad como en trayectoria.

Primero avanzó casi en paralelo al litoral mexicano, donde alcanzó la categoría 3, antes de alejarse mar adentro y debilitarse hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical. Pero, finalmente, giró hacia el noreste y volvió a aproximarse a México cerca de la península de Baja California.

(Con información de EFE y El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Muertes
tormenta tropical

Localizaciones


Baja California
Ensenada
México

Personajes


Marina del Pilar Ávila

Organizaciones


Conagua
SMN

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
true

AHMSA: Se ha decidido ya su futuro inmediato
true

Medicinas: El algoritmo de Sheinbaum

Tras anunciar compra junto con Televisa, Valmex calcula que compañía de David Martínez sea el mayor inversionista.

Estiman que Fintech tendría 61.15% de AT&T México
Google presentó su nueva pulsera de actividad avanzada, Google Fitbit Edge, un dispositivo que incorpora mediciones preventivas de salud basadas en IA y una batería con hasta siete días de autonomía.

Conoce Fitbit Edge de Google, una pulsera avanzada de salud con batería para una semana e IA
Usuarios del Tren Suburbano que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Buenavista en Ciudad de México tendrán que pagar nuevas tarifas.

Sube el costo de la tarifa del Tren Suburbano CDMX - AIFA; viajes desde 11.50 hasta 110 pesos

Trabajadores de las 32 entidades de México pueden solicitar financiamiento para reparar, ampliar o mejorar su vivienda.

Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos
Aventura. La producción reúne elementos de ciencia ficción, drama familiar y dilemas sobre la inteligencia artificial que amplían el universo de Marvel.

Entre la máquina y el alma: ‘VisionQuest’ llega a Disney+ para cuestionar la naturaleza humana
El conjunto francés venció 4-2 al Manchester City y se colocó en la cima de la clasificación de la Champions League.

PSG derrota al Manchester City y toma la cima de la Champions League