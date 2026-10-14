Tormenta ‘Rachel’ suma 8 muertos en Baja California; Ensenada solicita declaratoria de desastre

El saldo de víctimas mortales tras el paso de la Tormenta Tropical ‘Rachel’ en Baja California subió a ocho, entre las cuales se encuentran cuatro menores de edad, informó el general Daniel Gallegos, comandante de la Segunda Zona Militar en conferencia de prensa. ‘Rachel’ impactó como un ciclón post-tropical luego de llegar a huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Además, el general de brigada de Estado Mayor continúan las labores de búsqueda para localizar a otras dos personas señaladas como desaparecidas. Mientras que el coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Lozoya, detalló que entre las principales afectaciones se registraron inundaciones, cierre de vialidades y daños en hogares. “Tenemos la localización de un menor con vida y, lamentablemente, el fallecimiento de ocho personas. Continuamos en la búsqueda de dos personas más “, expuso el general Gallegos al presentar un informe sobre los daños provocados por el ciclón en la entidad.

Precisó que todas las víctimas se encontraron en el municipio de Ensenada, el más afectado por la tormenta, y sobre las víctimas se informó que los menores son un niño de cuatro años, otro de 14, una menor de 13 y un adolescente de 17. Las otras personas fallecidas son mujeres de entre 30 y 35 años y un hombre de 51. Se registraron 492 inundaciones, 240 daños materiales, 271 incidencias en el suministro eléctrico y 123 incidentes vehiculares y rescates. El Gobierno de Baja California precisó que se hicieron recorridos en zonas afectadas de El Paraíso y Maneadero y, mediante apoyo aéreo, fueron rescatadas 32 personas que permanecían incomunicadas en Rancho Génesis.

PIDEN DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL PARA ENSENADA Por su parte, la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, firmó este miércoles una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural para obtener fondos y apoyos, por parte de los gobiernos estatal y federal, pare enfrentar las afectaciones ocasionadas por ‘Rachel’. ”He firmado la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural para nuestro municipio. Con este documento pedimos formalmente el respaldo de los gobiernos estatal y federal para gestionar recursos y apoyos extraordinarios que ayuden a las familias afectadas, permitan rehabilitar viviendas e infraestructura y avanzar en la reconstrucción”, informó en redes sociales.

Mientras que en conferencia de prensa, señaló que pese a que se prepararon para recibir a ‘Rachel’ la situación escaló a fuerte. “Dimensionábamos que podía ser fuerte, pero no bajo las condiciones que se dio. Como les decía, la capacidad que se recibió fue muy elevada como no había habido hace más de 30 a 40 años”, señaló la alcaldesa.

EL PASO DE ‘RACHEL’ POR MÉXICO Rachel tocó tierra el pasado 11 de octubre en Baja California y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos ya como ciclón postropical, donde también causó estragos. El fenómeno se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (suroeste) y desde entonces ha registrado variaciones tanto en intensidad como en trayectoria.

Primero avanzó casi en paralelo al litoral mexicano, donde alcanzó la categoría 3, antes de alejarse mar adentro y debilitarse hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical. Pero, finalmente, giró hacia el noreste y volvió a aproximarse a México cerca de la península de Baja California. (Con información de EFE y El Universal)