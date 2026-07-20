¿Adiós a las filas en el AICM? Así funciona el nuevo acceso preferente a filtros de seguridad por 20 dólares

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    ¿Adiós a las filas en el AICM? Así funciona el nuevo acceso preferente a filtros de seguridad por 20 dólares
    ¿Tienes un próximo viaje desde el AICM? Podrás disfrutar de un esquema que te permitirá agilizar tu paso por los filtros de seguridad rumbo a las salas de última espera, por un costo adicional. AICM
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Los pasajeros que utilicen las instalaciones del AICM tendrá a su disposición el servicio de Airport Fast Track

¿Tienes un próximo viaje desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)? Podrás disfrutar de un esquema que te permitirá agilizar tu paso por los filtros de seguridad rumbo a las salas de última espera, por un costo adicional.

¿PASE DE FILA RÁPIDA?

Mediante la empresa Priority Pass, los pasajeros que utilicen las instalaciones del AICM tendrá a su disposición el servicio de Airport Fast Track para un servicio de fila rápida para ingresar a las terminales de última espera por el costo de 20 dólares (348 pesos mexicanos aproximadamente).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-mundial-fgr-despliega-elementos-en-aeropuertos-y-destinos-MG21272907

El monto se agregará a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM, la cual es una de las más altas de México.

La empresa de salas VIP, que también maneja The Grand Lounge Elite, será quien proveerá el servicio para que los viajeros puedan acceder a filtros de seguridad mediante carriles exclusivos, reduciendo tiempos de espera y brindando mayor comodidad desde el inicio de su recorrido.

El servicio estará instalado en las dos terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez’, a través de cuatro carriles ubicados en las Terminales 1 y 2, para el acceso a vuelos nacionales e internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-mundial-de-la-fifa-alistan-vacunacion-en-aeropuerto-y-terminales-de-cdmx-DI20936410

Cabe destacar que este servicio contrasta con uno de los objetivos de la remodelación del AICM, el cual se comprometió a mejorar la experiencia del pasajero en los filtros de seguridad, con accesos más eficientes y menos tardados.

PUESTOS DE REVISIÓN EN EL AICM

AICM destacó que el servicio de Fast Track no sustituye ni modifica la revisión gratuita de pasajeros y equipaje de mano, ante las dudas sobre su funcionamiento.

A través de una nota informativa, señaló que el aeropuerto cuenta con siete Puestos de Inspección a Pasajeros (PIP), cinco en la Terminal 1 y dos en la Terminal 2, donde operan más de 60 líneas de revisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amplia-aicm-filtros-de-seguridad-rumbo-al-mundial-de-futbol-IH21040282

AICM destacó que los tiempos promedio de inspección son de cuatro minutos en horarios de mayor afluencia y de dos minutos en periodos de menor demanda, afirmando que estos tiempos son resultado de la primera fase de remodelación que concluyó el pasado 30 de mayo, donde se habilitaron otras 15 nuevas líneas de inspección para incrementar la capacidad de atención.

Mientras que explicó que Fast Track es un “beneficio incluido en tarjetas bancarias premium, programas de lealtad o boletos de clase ejecutiva de las aerolíneas participantes”, por lo que precisó que puede ser contratado de manera voluntaria por quienes deseen el beneficio.

Por lo que no sustituye ni modifica los procesos de seguridad existentes, tampoco afectará el acceso del resto de los pasajeros.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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