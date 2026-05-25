Por Mundial de la FIFA alistan vacunación en aeropuerto y terminales de CDMX

CDMX .-La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, consideró que hay poco riesgo en la capital del país que espera a miles de personas, en medio de casos en aumento de sarampión y la alerta por ébola a nivel mundial. No obstante, anunció que se reforzará la vacunación y las campañas de salud. La funcionaria destacó que permanece un subcomité de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y afirmó que existe preparación por estos temas.

“Que justamente hace todo el tema de alerta y vigilancia epidemiológica para todas las enfermedades, pero especialmente en este momento, pues el sarampión y el ébola. “Hay poco riesgo, sin embargo, como vienen personas de diferentes partes del mundo, hay una estrategia que ha mandatado el Secretario de Salud, una alerta importante para hacer detección en los aeropuertos. Tenemos la capacidad también de toma de muestras, de aislamiento y hay también un protocolo que ha mandatado la Secretaría de Salud federal, para la atención”, enfatizó.

VACUNACIÓN INICIA EL 3 DE JUNIO Gasman anunció que a partir del 3 de junio se prevé la aplicación masiva de vacunas en zonas de llegada y salida a la CDMX y que se difundirán medidas de prevención e higiene, así como salud sexual y reproductiva.

“Estaremos también vacunando en los aeropuertos y en las terminales de autobuses, a partir del 3 de junio”, destacó la funcionaria local.

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