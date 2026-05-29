Amplía AICM filtros de seguridad rumbo al Mundial de Futbol

CDMX.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) amplió la capacidad de sus filtros de seguridad con la incorporación de 15 nuevas líneas de revisión y la ampliación de espacios en los siete Puestos de Inspección de Pasajeros (PIP), como parte de las obras de modernización que buscan agilizar el flujo de usuarios de cara al Mundial de Futbol 2026. Los filtros de seguridad son los puntos donde se realiza la inspección física de pasajeros, la revisión de identificaciones y pases de abordar, así como la verificación del equipaje de mano mediante equipos tecnológicos no invasivos, dijeron a Grupo ‘Reforma’ mandos del AICM.

La finalidad de estas áreas es impedir el ingreso de artículos prohibidos, como armas o explosivos, y proteger las operaciones aéreas contra actos de interferencia ilícita.

HAY SIETE FILTROS EN EL AICM

De acuerdo con información aeroportuaria, el AICM cuenta con siete filtros de seguridad distribuidos entre las terminales 1 y 2. Como parte de la modernización, los espacios fueron ampliados y se incrementó la capacidad operativa con 15 nuevas líneas de revisión para atender una mayor demanda de pasajeros. En la Terminal 1 operan cinco filtros. Tres de ellos se ubican en el área nacional: uno en planta baja, cerca de la puerta 3; otro en el primer piso, junto a la puerta 2; y un tercero en planta baja, a la altura de la puerta 5. Los otros dos se encuentran en la zona internacional, en el primer piso, junto a las puertas 8 y 9.

En la Terminal 2 funcionan dos filtros más. Ambos se localizan en el primer piso, uno a la altura de la puerta 8 y otro después de la puerta 7.

OBRAS ESTÁN POR CONCLUIR La ampliación forma parte del programa de modernización acelerada que desarrolla el Grupo Aeroportuario Marina para mejorar la experiencia de los usuarios y reducir tiempos de espera en áreas consideradas críticas durante las temporadas de mayor demanda.

Las obras en los filtros se suman a la rehabilitación de salas de espera, ambulatorios, áreas de documentación, migración, reclamo de equipaje, aduanas, bahías de taxis y estacionamientos, trabajos que el aeropuerto prevé concluir antes del arranque de la Copa del Mundo.

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