¿Adiós onda de calor? Frente Frío #48 ocasionará lluvias intensas y masa de aire polar generará bajas temperaturas

Para el domingo 3 de mayo, el Frente Frío número 48 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (este), Chiapas (norte y noreste), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El frente frío #48 ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo; muy fuertes en Oaxaca, Campeche y Yucatán, así como chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente del país. La masa de aire polar generará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país, y durante la mañana, evento de “Norte” fuerte a muy fuerte en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

La masa de aire polar que lo impulsa mantendrá evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, durante la mañana. Desde el viernes al domingo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se ubicará frente a las costas del Pacífico mexicano, manteniendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (suroeste y sur), Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (norte, centro y noroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro). Un nuevo frente frío asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical propiciarán rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California y Sonora.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día parcialmente nuboso a cielo con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C, mientras que la mínima será de 8 °C. Ramos Arizpe se espera un día cubierto, parcialmente nubosos, cielo con nubes y claros hasta soleado. La temperatura máxima será de 23 °C, mientras que la mínima será de 9 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros a soleado. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. En Monclova se espera un día de nubes y claros. La temperatura máxima será de 28 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 13 °C.

LLUVIA - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (este), Chiapas (norte y noreste), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro). - Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (sureste), Tlaxcala (norte), Puebla (centro y norte) y Veracruz (sur). - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro (sur), Michoacán, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero. - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Jalisco. Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

VIENTO - Por la mañana, evento de “Norte” con viento de 30 a 40 km/h y rachas de 60 a 80 km/h: Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec. - Evento de “Norte” con viento de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. - Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. - Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec. - Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tabasco. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

TEMPERATURAS - Máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Jalisco (suroeste), Michoacán (suroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Guerrero (noroeste). - Máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Nayarit (norte), Colima, Chiapas (costa), Oaxaca (sureste), Campeche (norte), Yucatán (sur) y Quintana Roo (oeste). - Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Estado de México (suroeste), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (centro y este). - Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. - Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

¿QUÉ ES MASA DE AIRE POLAR? Una masa de aire es una gran proporción de aire, con una extensión horizontal de varios cientos de kilómetros, cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes, con especial temperatura, contenido de humedad y gradiente vertical de temperatura. Se clasifican en seis categorías, entre ellas marítima polar, continental polar, marítima tropical, continental tropical, marítima ártica y continental ártica. Se caracteriza por las propiedades climáticas donde surgieron como la temperatura fría y grado de humedad: lo llaman “continental” cuando es seca y “marítima” cuando es más húmeda.

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