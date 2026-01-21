Así será el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en febrero para recibir 9 mil 582 pesos mensuales
JCF fue implementado por el Gobierno de México desde 2019 y va dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad
El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) ampliará su cobertura de beneficiarios, abriendo un nuevo periodo de inscripciones durante el mes de febrero de 2026 con el nuevo monto de apoyo mensual de 9 mil 582 pesos.
Además del salario, todos los participantes contarán con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo.
JCF fue implementado por el Gobierno de México desde 2019 y va dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudien ni trabajen, por lo que consiste en una capacitación laboral que dura 12 meses.
¿CÓMO SERÁ EL REGISTRO?
Pero para el proceso de inscripción comienza al entrar al sitio, donde los interesados acceden a la sección “Registro de aprendiz” para ingresar datos personales.
Se debe completar y verificar la información general, ubicar la dirección del domicilio en el mapa, cargar una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar el registro.
Debes tener en cuenta los requisitos para acceder a la iniciativa: tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando al momento del registro y aceptar la carta compromiso del programa mencionada anteriormente.
El registro permanece abierto todo el año y una vez terminado éste, hay que esperar un periodo de vinculación a centros de trabajo, cuya apertura se realiza periódicamente.
Cuando se abre un periodo de vinculación, las y los jóvenes deben buscar y postularse a un centro de trabajo de su agrado, con base en el plan de capacitación de éste.
El siguiente periodo de vinculación será en febrero.
PASOS PARA REGISTRARSE
Para que la información sea más sencilla, estos son los pasos para registrarte en el siguiente periodo de vinculación a Jóvenes Construyendo el Futuro:
1.- Ingresa a la página oficial y selecciona ‘Registro de aprendiz’;
2.- Completa tu información y confirma tus datos generales;
3.- Coloca la dirección de tu domicilio directamente en el mapa;
4.- Sube tu fotografía, descarga tu carta compromiso y finaliza el registro.
CAPACITACIONES
Cabe destacar que cada Centro de Trabajo determinará jornadas de cinco a ocho horas por día durante cinco días semanales para cada aprendiz.
Por lo que se brinda a los aprendices la opción de seleccionar una de las nueve especialidades:
- Cultura y deportes,
- Administrativa,
- Ventas,
- Servicios,
- Agropecuarios,
- Oficios,
- Industrial,
- Ciencia y tecnología,
- Salud.
Al terminar los doce meses de la capacitación, las personas inscritas obtienen un certificado que acredita las habilidades desarrolladas, ya que su objetivo principal es fomentar el crecimiento integral de la juventud y responde a los requerimientos del sector productivo, al tiempo que reconoce la labor de empresas y tutores, reforzando la relación entre la formación profesional y la responsabilidad social.
AMPLIARÁN COBERTURA
Para 2026, autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contempla la incorporación de 500 mil jóvenes, quienes percibirán apoyos económicos cada dos meses.
Desde el inicio, la iniciativa ha sumado 3 millones 423 mil 461 participantes, implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos.
Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios, a quienes se le destinaron 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.
¿QUÉ ES ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’?
Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde 2019 en las 32 entidades del país. Su objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan puedan capacitarse laboralmente hasta por 12 meses en un Centro de Trabajo de su elección.
Durante su participación reciben:
- Apoyo económico mensual de $9,582 pesos.
- Seguro médico a través del IMSS.
El programa también representa una oportunidad para empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales que deseen capacitar a jóvenes interesados en desarrollar habilidades laborales.
REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’
Las personas interesadas deberán contar con:
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Registro en la plataforma digital del programa.
- Declaración bajo protesta de decir verdad de que no estudian ni trabajan.
- Fotografía del rostro sosteniendo la ficha de registro.
- Aceptación de los términos de la carta compromiso.
En el caso de personas extranjeras, deberán presentar documento oficial vigente de estancia legal en México.
El programa establece que se dará prioridad a jóvenes que vivan en municipios de alta y muy alta marginación, zonas con altos índices de violencia y grupos históricamente discriminados.
¿CUÁNDO REGISTRARSE EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?
El registro en la plataforma permanece abierto todo el año. Sin embargo, la selección y vinculación se realiza durante los periodos de apertura, como el que iniciará el 1 de febrero de 2026.
Los pasos son:
1. Registrarse en la plataforma oficial.
2. Esperar la apertura de vinculaciones.
3. Seleccionar un centro de trabajo y plan de actividades.
4. Esperar el contacto y validación por parte del centro.
Además, existen oficinas móviles que recorren comunidades con baja conectividad y altos niveles de marginación, donde también se brinda apoyo para el registro.
Las nuevas vinculaciones priorizarán zonas con rezago social y comunidades indígenas, alineadas con la estrategia de bienestar del Gobierno federal.
Con esta nueva fase de incorporación, Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene su objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación e inserción laboral para la población juvenil que actualmente no estudia ni trabaja, mediante apoyos directos y acompañamiento institucional.
Consulta la plataforma digital para trámites y seguimiento, comunícate a la Línea del Gobierno (079), disponible todo el día durante toda la semana para orientación general, o utiliza el número 800 841 2020, con atención de lunes a sábado.