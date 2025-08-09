¿Cuánto te deben de dar de finiquito por despido y qué pasa si renuncias? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

/ 9 agosto 2025
    ¿Cuánto te deben de dar de finiquito por despido y qué pasa si renuncias? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
    Conocer la diferencia entre finiquito y liquidación, así como los plazos legales para reclamarlos, es clave para proteger los derechos laborales en casos de renuncia o despido en México. FOTO: VANGUARDIA

Ya sea renuncia o despido, es importante que los trabajadores de México conozcan sus derechoso laborales

Conocer a detalle los derechos laborales al momento de separarse de un empleo es fundamental para garantizar que se reciban los pagos y prestaciones que marca la ley. En México, la Ley Federal del Trabajo establece disposiciones claras tanto para los casos de renuncia voluntaria como para los de despido, ya sea justificado o injustificado.

Sin embargo, la falta de información y el desconocimiento de los plazos y requisitos legales pueden dejar a los trabajadores en situación de vulnerabilidad frente a su empleador.

En caso de renuncia o despido, es importante tener presentes las diferencias entre un finiquito y una liquidación, así como saber en qué casos corresponde cada uno y cuáles son los documentos que conviene reunir para facilitar cualquier reclamación posterior.

CUÁLES SON TUS DERECHOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA

En caso de renuncia voluntaria, el trabajador tiene derecho al pago proporcional de:

- Aguinaldo correspondiente al periodo trabajado.

- Vacaciones y prima vacacional generadas hasta la fecha de la separación.

- Prima de antigüedad, siempre que se cuente con al menos 15 años de servicio en la misma empresa.

- Cualquier prestación vigente establecida en el contrato individual de trabajo o en las condiciones laborales pactadas con el empleador.

CUÁLES SON TUS DERECHOS SI TE DESPIDIERON INJUSTIFICADAMENTE+

Por su parte, ante un despido injustificado, la ley reconoce una serie de compensaciones adicionales que incluyen:

- Indemnización constitucional equivalente a tres meses de salario.

- Prima de antigüedad correspondiente.

- Pagos proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y cualquier otra prestación pendiente.

- La posibilidad de demandar la reinstalación en el puesto, bajo las mismas condiciones que se tenían antes del despido.

Si la persona trabajadora es separada de su puesto sin causa justificada, puede optar por regresar a su empleo o recibir la indemnización de tres meses de salario, además de las prestaciones no cubiertas.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) recuerda que, ante un despido injustificado, existe un plazo de dos meses para presentar una demanda.

PROFEDET OFRECE ASESORÍA GRATUITA

La PROFEDET ofrece orientación y asesoría gratuitas sobre derechos laborales y de seguridad social. Para recibir atención, se recomienda acudir con:

- Identificación oficial vigente.

- Nombre de la persona empleadora.

- Domicilio de la empresa o centro de trabajo.

- Recibos de nómina, si se cuenta con ellos.

- Cualquier documento o dato adicional relacionado con el caso.

Tras la revisión del caso, la Profedet indicará si es necesario presentar más información para continuar con el procedimiento.

