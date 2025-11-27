Día de Acción de Gracias: ¿Qué significa?... y cuatro curiosidades sobre su origen

Aunque hoy se vive como un día de convivencia, su esencia está ligada a la idea de agradecer por las cosechas y por los momentos de prosperidad. Este simbolismo ha sobrevivido por siglos y continúa siendo el eje central de la festividad.

El Día de Acción de Gracias es una celebración que honra la gratitud, la u nidad familiar y la abundancia . Cada cuarto jueves de noviembre, millones de familias en Estados Unidos se reúnen para compartir alimentos, agradecer por lo vivido y fortalecer vínculos emocionales.

Para muchos, también representa el inicio simbólico de la temporada navideña, ya que el ambiente festivo se extiende hacia días de compras, reuniones y celebraciones que culminan en diciembre.

TE PUEDE INTERESAR | EN VIVO: Disfruta del Desfile Macy’s Thanksgiving 2025, la antesala de la Navidad

EL ORIGEN DE UNA TRADICIÓN HISTÓRICA

El origen más aceptado del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando colonos ingleses y nativos Wampanoag compartieron un banquete en agradecimiento por la cosecha. Ese encuentro, aunque idealizado, se convirtió en la base del mito cultural que hoy sostiene la festividad.

A lo largo del tiempo, distintos estados celebraron el día con sus propias variaciones, hasta que en 1863 el presidente Abraham Lincoln lo proclamó feriado nacional durante la Guerra Civil, buscando promover unidad en el país.

Desde entonces, el día evolucionó hasta convertirse en una fecha que combina historia, identidad y rituales modernos que refuerzan el sentido de comunidad.

CÓMO SE CELEBRA HOY

Actualmente, la festividad se caracteriza por reuniones familiares, cenas tradicionales y desfiles emblemáticos como el Macy’s Thanksgiving Day Parade. La mesa suele incluir pavo, puré de papa, salsa de arándano y pay de calabaza.

Además, se ha transformado en un momento para reflexionar y practicar gestos solidarios, ya sea a través de donaciones o participación en comedores comunitarios.

En un mundo acelerado, el Día de Acción de Gracias funciona como un recordatorio de la importancia de detenerse, agradecer y compartir.

CUATRO CURIOSIDADES SOBRE SU ORIGEN

· El primer banquete duró tres días completos.

· No siempre fue un día fijo: antes de Lincoln, cada estado elegía cuándo celebrarlo.

· El pavo no está confirmado históricamente; se cree que el menú original incluyó venado y pescado.

· Franklin D. Roosevelt quiso mover la fecha en 1939 para estimular compras navideñas, lo que causó controversia nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Desfile Macy’s Thanksgiving 2025... cuándo y cómo verlo desde tu casa

DATOS CURIOSOS

· Más de 46 millones de pavos se consumen en Estados Unidos cada año.

· El desfile de Macy’s comenzó en 1924 y hoy es visto por más de 20 millones de personas.

· El presidente realiza el tradicional “indulto del pavo” desde 1989.