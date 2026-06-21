Dos ondas tropicales provocarán lluvias con descargas eléctricas y granizo; ola de calor continúa

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    Dos ondas tropicales provocarán lluvias con descargas eléctricas y granizo; ola de calor continúa
    Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas. A su vez, se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día. GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO

A su vez, se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día

Para hoy, domingo 21 de junio, una línea seca sobre el norte de la República Mexicana, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el interior del país, con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste y occidente del territorio nacional, con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 8 que se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Lo que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste y este), Colima y Michoacán (suroeste); puntuales fuertes en Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Puebla (sureste y suroeste), Morelos, Estado de México (oeste) y Veracruz (centro); y lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México y Tlaxcala.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tormentas-y-calor-extremo-smn-preve-lluvias-intensas-y-temperaturas-de-45-c-en-estos-estados-de-mexico-CE21526747

Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas. A su vez, se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día.

Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, la onda tropical número 9 que se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, en interacción con una circulación ciclónica y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, y la aproximación de una nueva onda tropical (número 10) a la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (oeste, noroeste y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur); puntuales fuertes en Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas.

Para este día se prevé el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y este), Coahuila (oeste) y Durango (noroeste).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA

Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros, hasta lluvia débil y tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 17 °C.

Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros, hasta lluvia débil y tormenta. La temperatura máxima será de 31 °C, mientras que la mínima será de 18 °C.

Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 24 °C.

En Monclova se espera un día con nubes y claros hasta soleado. La temperatura máxima será de 36 °C, mientras que la mínima será de 22 °C.

Piedras Negras disfrutará de un día cubierto con lluvia débil hasta soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 24 °C.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/una-mujer-muerta-dos-desaparecidos-asi-como-caos-e-inundaciones-dejan-lluvias-y-vientos-en-nuevo-leon-PE21521916

LLUVIAS

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste y este), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste, noroeste y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Puebla (sureste y suroeste), Morelos, Estado de México (oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

TEMPERATURAS

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte, centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Máximas de 35 a 40 °C: Durango (noreste y oeste), Nayarit (oeste), Jalisco (suroeste), Colima (sureste), Michoacán (sur y suroeste), Puebla (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos (sur).

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VIENTO Y OLEAJE

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo; y de componente sur (surada) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costa de Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA?

Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones:

- Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

- No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece.

- Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas.

- Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica.

- Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento.

- Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad.

- Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

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¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS?

Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones:

- Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas.

- Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga.

- Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed.

- Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15.

- No realizar actividades bajo el sol.

- Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL?

Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo.

Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América.

La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta.

El fenómeno natural tiene forma de V invertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados.

Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/calor-ahoga-a-regios-temperaturas-en-monterrey-registran-sensacion-termica-por-encima-de-los-40-c-OO21498446

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN

1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse.

2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aun sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas.

3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente.

4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado.

5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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