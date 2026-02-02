Este es el banco que sí abre HOY, 2 de febrero, y más días de asueto

Este 2 de febrero es considerado por la ley como día de asueto oficial en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a lo que ciertos rubros no tendrán servicio, uno de ellos son las instituciones financieras, pero existe un banco que mantendrá sus sucursales abiertas y dando atención a sus clientes. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y disposición del Gobierno de México, el primer lunes de febrero se considera como descanso obligatorio para conmemorar el 5 de febrero de 1917, la promulgación de la Constitución; es decir, se recorre para dar oportunidad de descansar tres días seguidos al coincidir con el fin de semana. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Los bancos suspenderán atención al público este lunes 2 de febrero

¿POR QUÉ CIERRAN LOS BANCOS? La Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) al inicio del año dio a conocer el calendario de días inhábiles para instituciones bancarias, es decir, cuando permanecerán cerradas debido a que es un día feriado oficial. Las instituciones financieras “deberán cerrar sus puertas, así como suspender operaciones y la prestación de servicios al público en la República Mexicana”, según lo establecido por el Diario Oficial de la Federación. Además, la Asociación de Bancos de México compartió en redes sociales el comunicado oficial donde confirmó el cierre de todos los bancos al ser un día inhábil, con excepción de uno. ¿QUÉ BANCO ESTÁ ABIERTO ESTE 2 DE FEBRERO? Se trata de Banco Azteca, el cual informó en redes sociales que no aplicará el cierre para ellos y que mantendrá sus puertas abiertas como el resto del año. La institución bancaria maneja un formato de atención durante los 365 días del año, operando en su horario habitual de 9:00 a 21:00 horas. Por lo que, si necesitas realizar alguna operación en el banco de Grupo Salinas, podrás acudir a la sede más cercana a tu domicilio; la cual encontrarás abierta y operando con la normalidad.

OTROS DÍAS INHÁBILES PARA LOS BANCOS Para 2026, el calendario oficial del CNBV estipula una serie de días inhábiles para las instituciones bancarias: - Lunes 16 de marzo, por la conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez;

-Jueves 2 y viernes 3 de abril, debido a Jueves Santo y Viernes Santo de la Semana Santa;

- Viernes 1 de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo;

- Miércoles 16 de septiembre, por la conmemoración del Día de la Independencia de México;

- Lunes 2 de noviembre, por Día de Muertos;

- Lunes 16 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana;

- Sábado 12 de diciembre, por el día del Empleado Bancario;

- Viernes 25 de diciembre, por Navidad;

- Para el 2027, viernes 1 de enero, por Año Nuevo. ¿QUÉ PASA SI TRABAJAS EL 2 DE FEBRERO? El lunes 2 de febrero de 2026 es considerado descanso obligatorio conforme al artículo 74 de la LFT, por lo que laborar ese día implica un beneficio económico adicional. La ley establece que quien trabaje deberá recibir:· Salario ordinario del día + Dos salarios adicionales, conocidos como pago triple Este derecho aplica exclusivamente a trabajadores formales, por lo que es recomendable revisar contratos y condiciones laborales para evitar irregularidades.