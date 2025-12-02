Esto dice la SEP y LFT sobre el descanso obligatorio del 12 de diciembre
En México, el 12 de diciembre es una fecha significativa debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe, una tradición profundamente arraigada en la cultura nacional. Sin embargo, surgen preguntas entre los mexicanos: ¿Es un día de descanso oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT)? ¿Hay clases, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP)?
Te lo explicamos con detalle.
¿QUÉ DICE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO?
De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días de descanso obligatorio son aquellos designados por ley para que los trabajadores disfruten de un día de asueto, generalmente con goce de sueldo. En esta lista se incluyen fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo y el 16 de septiembre, entre otras.
El 12 de diciembre no está incluido en esta lista de días de descanso obligatorio. Por lo tanto, no es un feriado oficial para los trabajadores, aunque muchas empresas pueden otorgar permisos o ajustar horarios como muestra de respeto a esta importante celebración religiosa.
Aunque no es obligatorio, algunos empleadores optan por ofrecer el 12 de diciembre como un día de descanso, especialmente en zonas donde la devoción guadalupana es más prevalente. Esto puede ser parte de acuerdos internos, convenios colectivos o simplemente una decisión voluntaria de la empresa.
Si trabajas el 12 de diciembre, no tienes derecho automático a un pago adicional, como sucede con los días marcados oficialmente como descanso obligatorio en la LFT. Sin embargo, siempre es importante revisar tu contrato laboral o consultar con recursos humanos para aclarar cualquier duda.
¿QUÉ DICE LA SEP?
Para aclarar esta duda, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del calendario escolar 2025-2026, ha establecido que esta fecha no es un día de asueto oficial en el ámbito escolar; pese a que este cae en viernes, no se trata del último viernes del mes para que sea la junta de Consejo Técnico (CTE).
De acuerdo con la SEP, las instituciones de educación básica, como preescolar, primaria y secundaria, deberán continuar con sus actividades académicas de forma habitual. Esta decisión responde a que el 12 de diciembre se reconoce como una festividad religiosa, no un feriado oficial dentro del calendario escolar.
Sin embargo, es importante señalar que algunas instituciones, ya sean públicas o privadas, podrán ofrecer el día libre en caso de que deseen observar el Día de la Virgen de Guadalupe de manera religiosa o cultural, pero esto no está estipulado como un mandato legal. En este sentido, las autoridades escolares locales podrían permitir ciertas flexibilidades dependiendo del contexto y las decisiones administrativas de cada institución.
¿POR QUÉ EL 12 DE DICIEMBRE ES TAN IMPORTANTE EN MÉXICO?
El 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe, considerada la patrona de México. Millones de fieles acuden a la Basílica de Guadalupe y otros templos del país para agradecer, pedir favores y participar en misas, peregrinaciones y festividades. Esta fecha representa uno de los eventos religiosos más significativos de la cultura mexicana.
Si bien el 12 de diciembre no es un día de descanso oficial, su relevancia cultural y religiosa lleva a muchos mexicanos a considerar ajustes en sus horarios para acudir a la iglesia y agradecerle a la ‘virgencita’.
TRABAJADORES SÍ TENDRÁN DÍAS DE ASUETO EN DICIEMBRE
Lamentablemente, los trabajadores no tendrán un periodo vacacional a menos que lo soliciten... Sin embargo, sí podrán disfrutar de un día de descanso oficial, que corresponde al 25 de diciembre, por Navidad.
Puede suceder que en algunas empresas se solicite a cierta parte del personal que realice guardias durante esta fecha. En estos casos, es necesario saber que la Ley Federal del Trabajo dicta que debes recibir un pago triple.
Es decir, si tu salario por día es de 200 pesos y trabajas durante un día de descanso oficial, entonces recibirás dos veces más tu salario diario (400 pesos extra). Por lo que tu pago final deberá ser de 600 pesos.
Lo mismo se repite si laboras el 1 de enero de 2026, ya que también es un día de descanso oficial respaldado por la LFT.
FERIADOS QUE FALTAN AL CICLO 2025-2026
Estos son los días que la SEP suspenderá clases en el ciclo escolar 2025-2026:
- Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución (del 5 se recorre al 2 de febrero);
- Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez (del 21 se recorre al 16 de marzo);
- Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo;
- Martes 5 de mayo de 2026: Día de la Batalla de Puebla;
- Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro.
Además, todos los viernes de fin de mes, se realizarán las sesiones o juntas correspondientes del Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases esos días.
- Viernes 28 de noviembre de 2025;
- Viernes 30 de enero de 2026;
- Viernes 27 de febrero de 2026;
- Viernes 27 de marzo de 2026;
- Viernes 29 de mayo de 2026;
- Viernes 26 de junio de 2026.
Las sesiones de CTE son espacios de planeación y reflexión exclusivamente para docentes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), con el objetivo de evaluar el desempeño escolar, compartir estrategias y definir acciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
A lo largo de la sesión, los docentes abordan problemáticas educativas, logros académicos y necesidades pedagógicas. Algunos de los temas más relevantes incluyen la mejora en la lectura, escritura y matemáticas, así como la erradicación del rezago educativo.
Diciembre y abril no tendrá sesiones ordinarias de CTE.
OTROS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES, SEGÚN LA SEP
Al igual que los asuetos y los días del CTE, también existen los días de descarga de calificaciones y las vacaciones.
Te mencionamos cuáles son:
- Viernes 13 de marzo de 2025;
- Viernes 3 de julio de 2025.
El calendario de la SEP del ciclo escolar 2025-2026 ubica el primer periodo de vacaciones en diciembre, coincidiendo (al igual que los otros dos periodos) con las celebraciones más importantes del año y el cierre de actividades académicas, estas son:
- El primer periodo vacacional que corresponde a la temporada de invierno, cuando se celebrará la Navidad y se recibirá el Año Nuevo, será del 22 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.
- El descanso que coincide con Semana Santa y Pascua será del 30 de marzo al 13 de abril de 2026; ofreciendo una pausa intermedia en el periodo escolar.
- Después siguen las vacaciones de verano que indican en cierre del ciclo escolar, las cuales inician el próximo 16 de julio de 2026, marcando la entrega de calificaciones finales, graduaciones y el paso al siguiente grado.