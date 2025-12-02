Esto dice la SEP y LFT sobre el descanso obligatorio del 12 de diciembre

En México, el 12 de diciembre es una fecha significativa debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe, una tradición profundamente arraigada en la cultura nacional. Sin embargo, surgen preguntas entre los mexicanos: ¿Es un día de descanso oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT)? ¿Hay clases, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP)? Te lo explicamos con detalle. TE PUEDE INTERESAR: SEP confirma fecha exacta en la que inician las vacaciones de Navidad para estudiantes

¿QUÉ DICE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO? De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días de descanso obligatorio son aquellos designados por ley para que los trabajadores disfruten de un día de asueto, generalmente con goce de sueldo. En esta lista se incluyen fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo y el 16 de septiembre, entre otras. El 12 de diciembre no está incluido en esta lista de días de descanso obligatorio. Por lo tanto, no es un feriado oficial para los trabajadores, aunque muchas empresas pueden otorgar permisos o ajustar horarios como muestra de respeto a esta importante celebración religiosa. Aunque no es obligatorio, algunos empleadores optan por ofrecer el 12 de diciembre como un día de descanso, especialmente en zonas donde la devoción guadalupana es más prevalente. Esto puede ser parte de acuerdos internos, convenios colectivos o simplemente una decisión voluntaria de la empresa. Si trabajas el 12 de diciembre, no tienes derecho automático a un pago adicional, como sucede con los días marcados oficialmente como descanso obligatorio en la LFT. Sin embargo, siempre es importante revisar tu contrato laboral o consultar con recursos humanos para aclarar cualquier duda. ¿QUÉ DICE LA SEP? Para aclarar esta duda, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del calendario escolar 2025-2026, ha establecido que esta fecha no es un día de asueto oficial en el ámbito escolar; pese a que este cae en viernes, no se trata del último viernes del mes para que sea la junta de Consejo Técnico (CTE). De acuerdo con la SEP, las instituciones de educación básica, como preescolar, primaria y secundaria, deberán continuar con sus actividades académicas de forma habitual. Esta decisión responde a que el 12 de diciembre se reconoce como una festividad religiosa, no un feriado oficial dentro del calendario escolar. Sin embargo, es importante señalar que algunas instituciones, ya sean públicas o privadas, podrán ofrecer el día libre en caso de que deseen observar el Día de la Virgen de Guadalupe de manera religiosa o cultural, pero esto no está estipulado como un mandato legal. En este sentido, las autoridades escolares locales podrían permitir ciertas flexibilidades dependiendo del contexto y las decisiones administrativas de cada institución.