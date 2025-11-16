$!Frente Frío #14 provocará ambiente muy frío para la mañana y noche del domingo con lluvias puntuales

Para este domingo 16 de noviembre, el frente frío número 14 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán el descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en dicha región; pronosticándose rachas de viento de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y chubascos en Sonora. Durante la noche del domingo, la vaguada en niveles medios y altos se desplazará al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur), chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabascos y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán. Otro canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima. Finalmente, en el resto del territorio nacional, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia; asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 14 azotará con lluvias torrenciales, nieve y temperaturas mínimas de hasta -15 °C

FRENTE FRÍO #14 y #15 El sistema #14 se desplazará este lunes 17 de noviembre sobre el norte del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará viento de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila. Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (número 15) se aproximará al noroeste de México en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en dicha región. A su vez, se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de dichas entidades. Sin embargo, para el martes 18 de noviembre se desplazará al sur de los Estados Unidos, dejando de afectar el país y el nuevo frente frío ingresará, como se desplazará sobre el noroeste de México en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de dichas entidades. A su vez, se prevé descenso de las temperaturas, y fuertes rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, y rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Durango. Además, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. Torreón tendrá un día nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 33 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 17 °C.

LLUVIA Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Yucatán. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Jalisco (costa) y Tamaulipas.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y Jalisco.