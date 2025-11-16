Frente Frío #14 provocará ambiente muy frío para la mañana y noche del domingo con lluvias puntuales
Para el resto del territorio nacional, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia
Para este domingo 16 de noviembre, el frente frío número 14 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán el descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en dicha región; pronosticándose rachas de viento de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y chubascos en Sonora.
Durante la noche del domingo, la vaguada en niveles medios y altos se desplazará al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.
Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur), chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabascos y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.
Otro canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.
Finalmente, en el resto del territorio nacional, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia; asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.
FRENTE FRÍO #14 y #15
El sistema #14 se desplazará este lunes 17 de noviembre sobre el norte del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará viento de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila.
Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (número 15) se aproximará al noroeste de México en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en dicha región. A su vez, se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de dichas entidades.
Sin embargo, para el martes 18 de noviembre se desplazará al sur de los Estados Unidos, dejando de afectar el país y el nuevo frente frío ingresará, como se desplazará sobre el noroeste de México en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de dichas entidades.
A su vez, se prevé descenso de las temperaturas, y fuertes rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, y rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Durango. Además, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA
Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 15 °C.
Torreón tendrá un día nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 15 °C.
En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 33 °C, mientras que la mínima será de 19 °C.
Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 17 °C.
LLUVIA
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).<br /> Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo.<br /> Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Yucatán.
TEMPERATURAS
Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.<br /> Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.<br /> Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.<br /> Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.<br /> Mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
VIENTO Y OLEAJE
Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.<br /> Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Jalisco (costa) y Tamaulipas.<br /> Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y Jalisco.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.