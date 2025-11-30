$!Frente Frío #17 ocasionará lluvias puntuales y bajas temperaturas al norte de México

Este domingo 30 de noviembre, el Frente Frío número 17 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además, originando lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla. La masa de aire polar asociada al Frente Frío #17, originará un nuevo descenso de las temperaturas en estados de la Mesa del Norte, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Tamaulipas. A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso de temperatura sobre el noroeste de la República Mexicana; así como lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 16 y sistema generan fuertes vientos y posibles torbellinos en Coahuila; lluvias en estos estados

FRENTE FRÍO #17 A LO LARGO DE LOS DÍAS Para el 1 de diciembre, el Frente Frío número 17 se extenderá sobre el noreste y oriente del país, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), y lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León, Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) e Hidalgo (región Sierra de Tenango). La masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas. Mientras que para el 2 de diciembre, el Frente Frío número 17 se mantendrá sobre el noreste y oriente del país, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical generando lluvias puntuales fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca); chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día parcialmente nuboso con cielo cubierto y lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C, mientras que la mínima será de 8 °C. Torreón tendrá un día parcialmente nuboso desde cubierto a cielos con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. En Monclova se espera un día cubierto con lluvia débil. La temperatura máxima será de 15 °C, mientras que la mínima será de 10 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con cielo cubierto . La temperatura máxima alcanzará los 13 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío golpeará a México con temperaturas de -10 grados, Tormenta Negra, caída de Aguanieve y evento Norte

LLUVIA Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Huasteca Alta). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán. TEMPERATURA Máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Veracruz, Campeche y Yucatán. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. TE PUEDE INTERESAR: Expertos de la UNAM alertan bajas temperaturas en México por vórtice polar en diciembre VIENTO Y OLEAJE Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Tamaulipas, disminuyendo en el transcurso del día. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. TE PUEDE INTERESAR: Fuertes lluvias en Veracruz destruyen puente provisional ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.