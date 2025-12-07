$!Frente Frío #19 ingresará la tarde-noche del domingo al norte y noreste de México

Este domingo 7 de diciembre, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío número 19 ingresará y recorrerá rápidamente el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las citadas regiones, de acuerdo con el Pronóstico Meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla). Además, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Asimismo, iniciará evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte). Finalmente, el río atmosférico dejará de afectar al país.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que la mínima será de 10 °C. Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. En Monclova se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 28 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 11 °C.

LLUVIAS Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima. Las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas. Máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

VIENTO Y OLEAJE Evento de "Norte" de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la noche: Tamaulipas y Veracruz (norte). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la noche: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte). Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.