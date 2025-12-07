Frente Frío #19 ingresará la tarde-noche del domingo al norte y noreste de México
El nuevo sistema originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas; en Coahuila se espera cielos despejados con viento de 10 a 20 km/h
Este domingo 7 de diciembre, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío número 19 ingresará y recorrerá rápidamente el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las citadas regiones, de acuerdo con el Pronóstico Meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Este, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).
Además, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.
Asimismo, iniciará evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte). Finalmente, el río atmosférico dejará de afectar al país.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA
Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que la mínima será de 10 °C.
Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 11 °C.
En Monclova se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 28 °C, mientras que la mínima será de 15 °C.
Piedras Negras disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 11 °C.
LLUVIAS
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima.
Las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos.
TEMPERATURAS
Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas.
Máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.
VIENTO Y OLEAJE
Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la noche: Tamaulipas y Veracruz (norte).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la noche: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).
Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.
¿QUÉ ES UN CANAL DE BAJA PRESIÓN?
Es una zona alargada de baja presión atmosférica que se extiende sobre una región y favorece la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas. Durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, estos canales son comunes y pueden ser el origen de fuertes precipitaciones, especialmente si interactúan con humedad del océano.
¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA?
Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones:
- Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
- No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece.
- Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas.
- Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica.
- Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento.
- Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad.
- Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.