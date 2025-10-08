Las noticias más importantes del 8 de octubre en México

CLIMA

➔ Frente Frío en México: Prepárese... Dos ciclones, lluvias y 0 grados, según el SMN

MÉXICO

➔ ‘Estaba al tanto’: Con AMLO nació el huachicol fiscal en México y Sheinbaum lo sabe, afirma Riva Palacio: Un informe de inteligencia del gobierno mexicano, de acuerdo con información del periodista, señala que López Obrador sabía sobre la red de contrabando de combustible en la Marina, pues fue él mismo quien autorizó, al inicio de su gobierno, el esquema para solucionar el desabasto ‘autoinducido’ de gasolina, que se le salió de las manos

➔ ¿Quién es ‘El Wero Bisnero’? Detienen a influencer sospechoso de feminicidio en Atizapán de Zaragoza: Rodolfo “N”, alias El Wero Bisnero, fue detenido en Atizapán de Zaragoza acusado del feminicidio de Renata, en presencia de su hija

➔ Revisión formal del T-MEC todavía no se abre; mantenemos buena comunicación con EU: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum confirmó que no ha comenzado la revisión formal del T-MEC, pero destacó la buena relación y comunicación con Estados Unidos y Canadá, además de que la mayoría de los puntos pendientes ya fueron resueltos

➔ Sheinbaum confirma: se modificará el polémico transitorio de la Ley de Amparo: La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Cámara de Diputados ajustará el artículo transitorio de la Ley de Amparo relacionado con la retroactividad, luego de que senadores expresaran dudas sobre su redacción

➔ ‘Nos invadieron las fuerzas armadas’: senadora del PRI acusa presencia de la Guardia Nacional en el Senado: La senadora priista Claudia Anaya denunció que una célula de la Guardia Nacional ingresó al Senado durante la comparecencia del canciller Juan Ramón de la Fuente. La presidenta de la Mesa Directiva ordenó investigar el hecho

MUNDO

➔ Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Hamás e Israel: Desde su cuenta de Truth Social en X, Trump compartió que todos los rehenes serán liberados

➔ Trump pide cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois, ellos responden que no darán “paso atrás”: J.B. Pritzker y Brandon Johnson, respondieron a Trump, que no darán “un paso atrás” ante el mandatario republicano

➔ Registra EU menor número de arrestos de migrantes cruzando frontera con México desde 1970: El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. atribuyó la caída en los arrestos de migrantes a las duras medidas en la frontera implementadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero

COAHUILA

➔ Violencia familiar, el delito que más preocupa a Coahuila: Durante el XX aniversario de CEMASC, especialistas llamaron a fortalecer la justicia terapéutica como alternativa de reparación emocional

➔ En México faltan viviendas, no casas, afirma Carla Escoffié desde Saltillo: La especialista explicó en la UAdeC que el derecho a habitar implica una relación social y cultural con el espacio

➔ Noroña realiza gira en Coahuila con avión privado de lujo que cuesta 2 mil dólares por hora: Fernández Noroña voló en avión privado de lujo, con un costo de 2 mil dólares por hora, a un “informe” de actividades en Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Muere Miguel Ángel Russo a los 69 años: su breve paso por México, al frente de Monarcas Morelia en 2001: El histórico técnico argentino, que falleció a los 69 años, dirigió en el futbol mexicano durante una corta etapa con Monarcas Morelia, donde dejó una huella discreta pero recordada por los aficionados

➔ ¡Alista los ahorros! Confirman que serán tres días de Pal Norte 2026 en Monterrey: Aunque aún no hay nombres oficiales en el cartel, los usuarios en redes sociales claman por la participación de artistas como Sabrina Carpenter, Skrillex, ENHYPEN, Deftones, entre otros más

➔ Nobel de Literatura 2025: Can Xue, László Krasznahorkai y Cristina Rivera Garza entre los favoritos: Cristina Rivera Garza, autora mexicana destacada en literatura contemporánea, figura entre los favoritos para recibir el Nobel de Literatura 2025

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Supermercados y malas políticas hacen puré el negocio de la papa

➔ SAT sancionará a quienes NO declaren préstamos que rebasen el límite... ¿De cuánto es la multa?: Las personas pueden recibir préstamos, donativos y regalos mientras no rebasen el límite establecido por el SAT, o de lo contrario, podrías ser multado