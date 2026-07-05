Lluvias muy fuertes en 12 estados de México por Onda Tropical #15; el clima durante México vs. Inglaterra

Para hoy, domingo 5 de julio de 2026, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral y un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical número 15 que se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Afectando a Sinaloa (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, sur y sureste) y Michoacán (oeste y sur); puntuales fuertes en Sonora (sur), Aguascalientes, Colima y Guanajuato (sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila; todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, en combinación con un canal de baja presión en el sureste del país y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (norte), Yucatán (centro y este), Guerrero (noreste y sureste), Morelos y Estado de México (sureste y suroeste); puntuales fuertes en Campeche (norte y este), Chiapas (este y sur), Oaxaca (suroeste), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo (sur) y Querétaro (sur).

Y lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; todas las lluvias con descargas eléctricas y con posible caída de granizo. Por otra parte, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo. Asimismo, continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y noreste de la República Mexicana. ¿CÓMO SERÁ EL CLIMA DURANTE EL PARTIDO MÉXICO VS. INGLATERRA? Por la mañana, cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente frío a fresco en la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (sureste y suroeste) y puntuales fuertes en la Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 grados centígrados (°C) y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

A la hora el partido, 18:00 horas, según el SMN la Ciudad de México presentará temperaturas entre los 17-19 °C con tormentas y 60% de probabilidad de lluvias, con vientos de 25 km/h y rachas de vientos de 45 km/h. Mientras que a las 19:00 horas (al medio tiempo), se esperan 16-18 °C con chubascos y 60% de probabilidad de lluvias, con vientos de 20 km/h y rachas de vientos de 40 km/h. Para finalizar la justa, el último partido que se vivirá en el Estadio CDMX durante el Mundial 2026, a las 20:00 horas se espera entre 15-17 °C con chubascos y 40% de probabilidad de lluvias, con vientos de 15 km/h y rachas de vientos de 30 km/h.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros a tormenta y lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros a tormenta y lluvia débil. La temperatura máxima será de 30 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros a lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 38 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros a lluvia débil. La temperatura máxima será de 39 °C, mientras que la mínima será de 25 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros a parcialmente nuboso y tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 27 °C.

LLUVIA Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, sur y sureste), Michoacán (oeste y sur), Estado de México (sureste y suroeste), Morelos, Guerrero (noreste y sureste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Campeche (norte y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco.

TEMPERATURA Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango (noreste), Nayarit, Jalisco (suroeste), Colima (sur y este), Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste y noroeste), Oaxaca (norte y sureste), Chiapas (norte, sur y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (centro y sur).

VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Chiapas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de componente sur (surada) en Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Campeche. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL? Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo. Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América. La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta. El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados. Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS? Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones: - Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas. - Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga. - Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed. - Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15. - No realizar actividades bajo el sol. - Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

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