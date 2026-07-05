Lluvias muy fuertes en 12 estados de México por Onda Tropical #15; el clima durante México vs. Inglaterra

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    Lluvias muy fuertes en 12 estados de México por Onda Tropical #15; el clima durante México vs. Inglaterra
    La entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral y un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes. GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Por otra parte, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo

Para hoy, domingo 5 de julio de 2026, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico a lo largo del litoral y un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical número 15 que se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Afectando a Sinaloa (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, sur y sureste) y Michoacán (oeste y sur); puntuales fuertes en Sonora (sur), Aguascalientes, Colima y Guanajuato (sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila; todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/lluvias-intensas-azotaran-varios-estados-de-mexico-este-viernes-smn-alerta-por-inundaciones-y-granizo-MD21885119

A su vez, el ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, en combinación con un canal de baja presión en el sureste del país y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (norte), Yucatán (centro y este), Guerrero (noreste y sureste), Morelos y Estado de México (sureste y suroeste); puntuales fuertes en Campeche (norte y este), Chiapas (este y sur), Oaxaca (suroeste), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo (sur) y Querétaro (sur).

Y lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; todas las lluvias con descargas eléctricas y con posible caída de granizo.

Por otra parte, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo.

Asimismo, continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y noreste de la República Mexicana.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA DURANTE EL PARTIDO MÉXICO VS. INGLATERRA?

Por la mañana, cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente frío a fresco en la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (sureste y suroeste) y puntuales fuertes en la Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 grados centígrados (°C) y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

A la hora el partido, 18:00 horas, según el SMN la Ciudad de México presentará temperaturas entre los 17-19 °C con tormentas y 60% de probabilidad de lluvias, con vientos de 25 km/h y rachas de vientos de 45 km/h. Mientras que a las 19:00 horas (al medio tiempo), se esperan 16-18 °C con chubascos y 60% de probabilidad de lluvias, con vientos de 20 km/h y rachas de vientos de 40 km/h. Para finalizar la justa, el último partido que se vivirá en el Estadio CDMX durante el Mundial 2026, a las 20:00 horas se espera entre 15-17 °C con chubascos y 40% de probabilidad de lluvias, con vientos de 15 km/h y rachas de vientos de 30 km/h.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-diluvio-de-48-horas-a-mexico-tormenta-negra-azotara-con-lluvias-torrenciales-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-EK21811665

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA

Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros a tormenta y lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 17 °C.

Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros a tormenta y lluvia débil. La temperatura máxima será de 30 °C, mientras que la mínima será de 19 °C.

Torreón tendrá un día con nubes y claros a lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 38 °C, mientras que la mínima será de 24 °C.

En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros a lluvia débil. La temperatura máxima será de 39 °C, mientras que la mínima será de 25 °C.

Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros a parcialmente nuboso y tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 27 °C.

LLUVIA

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, sur y sureste), Michoacán (oeste y sur), Estado de México (sureste y suroeste), Morelos, Guerrero (noreste y sureste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Campeche (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-diluvio-de-72-horas-a-mexico-tormenta-negra-azotara-con-lluvias-torrenciales-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-GM21786462

TEMPERATURA

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango (noreste), Nayarit, Jalisco (suroeste), Colima (sur y este), Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste y noroeste), Oaxaca (norte y sureste), Chiapas (norte, sur y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (centro y sur).

VIENTO Y OLEAJE

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Chiapas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de componente sur (surada) en Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Campeche.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/vida/mexico-vs-inglaterra-mas-alla-de-la-cancha-en-el-mundial-2026-estas-son-otras-rivalidades-PM21877954

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL?

Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo.

Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América.

La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta.

El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados.

Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA?

Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones:

- Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

- No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece.

- Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas.

- Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica.

- Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento.

- Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad.

- Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

https://vanguardia.com.mx/informacion/en-que-temperatura-se-pone-el-aire-acondicionado-para-que-no-suba-el-consumo-esto-dicen-los-expertos-FI21837741

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS?

Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones:

- Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas.

- Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga.

- Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed.

- Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15.

- No realizar actividades bajo el sol.

- Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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