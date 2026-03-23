‘Los Asesinos de Colosio’ de HBO: así VANGUARDIA reportó avistamiento de Jorge Antonio Sánchez Ortega en Saltillo

La nueva docuserie de la plataforma de streaming HBO volvió a tocar fibras sensibles en la historia de México: el magnicidio del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana; sin embargo, ‘Los Asesinos de Colosio’ se plantea como una exploración incómoda sobre el crimen, la memoria del mexicano, la verdad histórica y las grietas en el poder. Más que un recuento del episodio que ha marcado a millones y se sigue recordando hasta el día de hoy, replantea la versiones hasta la recién investigación del “segundo tirador”, el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, a través del acceso por primera vez al expediente desclasificado del caso Colosio.

A más de tres décadas y en tres episodios, ‘Los Asesinos de Colosio’ contrasta las versiones oficiales a través de testimonios de testigos, policías, periodistas, abogados, políticos de la época hasta familiares de Colosio Murrieta y Mario Aburto -el asesino confeso del político y condenado a 45 años de prisión-, además del expediente del crimen y archivos periodísticos. Laura Elena Colosio Murrieta, hermana de Luis Donaldo; José Luis Aburto Martínez, hermano de Mario Aburto y Carlos Salinas de Gortari, quien era Presidente en aquel marzo de 1994, destacan por su participación en la serie documental.

VANGUARDIA EN ‘LOS ASESINOS DE COLOSIO’ Uno de estos archivos utilizados en la producción de Warner Bros. tomó relevancia en la redacción de VANGUARDIA, se mostró la primera plana de la edición del jueves 12 de junio de 2008. Se trata del último capítulo de la serie, “El Segundo Tirador”, donde se ahonda más en las implicaciones de Sánchez Ortega en el crimen, así como los posibles lazos de corrupción en el gobierno, en los estratos priistas y hasta traer a la mesa la participación de Genaro García Luna, entonces empleado del Cisen. El episodio sigue el foco de eventos recientes relacionados con el caso Colosio: durante la administración de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2019 se desclasificaron varios archivo; para que en 2021, AMLO ofreciera a Aburto la protección del Estado ante las diferentes versiones del asesinato; un año después, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso; en 2024, ante la llegada del llamado “segundo piso de la transformación” con Claudia Sheinbaum se habló de la reducción de condena al asesino confeso y en noviembre de 2025 se reportó la detención de un hombre identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado nuevamente como el presunto “segundo tirador”. Laura Sánchez Ley, quien fue de las primeras periodistas en leer el expediente del caso Colosio tras su desclasificación y pieza fundamental para la narración de ‘Los Asesinos de Colosio’, afirma, tras la detención y liberación del agente del Cisen, que una de las últimas apariciones del implicado fue en 2008, exactamente en Saltillo, Coahuila durante un evento de carácter electoral.

‘MONTAN’ ESCENARIO PARA RIÑA ELECTORAL De acuerdo con el artículo realizado por el periodista Arturo Estrada para VANGUARDIA, se detalla el enfrentamiento violento ocurrido en 2008 entre simpatizantes de los partidos PRI y PAN en la colonia Espinosa Mireles de Saltillo. Aunque sugiere una riña, resultó en el robo de 75 toneladas de cemento por parte de presuntos militantes priístas y múltiples lesiones, aunque fuentes al reportero señalan que pudo tratarse de un hecho deliberado debido a la presencia anticipada de agentes del Cisen. Tras el zafarrancho, los panistas presentaron una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por robo, lesiones y demás delitos. Por su parte, personas que vivieron el enfrentamiento afirman que algunos líderes de ambos bandos generaron las condiciones para propiciar la gresca. Esto debido a la falta de medidas preventivas para evitar este escenario de confrontación previamente advertido.

Sin embargo, destaca la intervención de un oficial en específico, Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien documentó los hechos con una videocámara antes de que la situación escalara a una batalla campal. Puntualiza que la disputa derivó en denuncias penales mientras surgieron dudas sobre la espontaneidad del conflicto en un entorno de alta tensión electoral. El hecho logró difundirse en los primeros años de la página de vídeos YouTube, lo que ahora conocemos como viralizarse en redes sociales, bajo el título “Moreira y priístas de Coahuila reprimen a panistas”. Sánchez Ortega negó terminantemente relación alguna con la toma que circula en Internet, pero confirmó que estuvo presente en el evento. Los datos puntuales detallan que el hecho ocurrió el 7 de junio de 2008 en la colonia Espinosa Mireles, a través de fuentes cercanas se sugirió que más que “elementos de una tormenta” se trató de “ingredientes para generar esa batalla campal”: el Ayuntamiento saltillense convocó a los vecinos a un programa cultural, evento programado desde inicios de año; el diputado federal panista Óscar Mohamar solicitó un permiso para un evento en él repartirían cemento a bajo costo, aunque el Municipio rechazó la solicitud, unos 50 panistas de todas formas llegaron al lugar; al principio de junio de 2008, supuestamente, el PRI solicitó permisos para realizar un evento de gestoría social encabezado por el diputado local José Luis Moreno, al cual acudieron unas 200 personas, y el Cisen se presentó en el lugar poco tiempo antes del zafarrancho y grabó los hechos.

Jorge Antonio Sánchez Ortega fue el encargado de grabar el incidente y, según testigos, él portaba la única videocámara visible. Sánchez Ortega confirmó que estuvo presente en el evento, aunque el Cisen no siempre acudía a los mítines partidistas de la localidad. Estrada menciona que el agente radicó en Saltillo desde cuatro años antes (2004), en ese momento aún trabajaba para el Cisen, y que confirmó para VANGUARDIA por vía telefónica su detención por la policía municipal de Tijuana momentos después del atentado a Colosio, ya que cuando ocurrió “corría hacia un vehículo Volkswagen” y su “chamarra de color blanco se encontraba mancha de sangre”.

TEXTO INTEGRO DE LA NOTA PÚBLICADA EL 12 DE JUNIO DE 2008 “‘Montan’ escenario para riña electoral Nadie hizo nada para evitar trifulca. Graba choque entre priístas y panistas polémico agente, quien en 1994 fue involucrado en el asesinato de Colosio en Lomas Taurinas; opera en Saltillo desde hace 4 años. Con el clima electoral encendido por las descalificaciones mutuas entre los principales actores políticos del Estado, y con total información anticipada de que distintos bandos partidistas coincidirían en un mismo espacio, tal pareciera que estaba preparado el escenario en que se suscitó la riña entre priístas y panistas el fin de semana en la colonia Espinosa Mireles, señalaron fuentes cercanas a los hechos. Tan anticipado era que habría un enfrentamiento violento, que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) estuvo preparado en el lugar y arribó allí minutos antes de que comenzara la riña, que finalizó en el robo de 75 toneladas de cemento por parte de presuntos militantes priístas, señalaron. Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen, fue el encargado de grabar el incidente y, según testigos, él portaba la única videocámara visible. Desde el pasado lunes se subió un par de videos a la página You Tube con el título “Moreira y priístas de Coahuila reprimen a panistas”. Sin embargo, Sánchez Ortega negó terminantemente relación alguna con la toma que circula en Internet, pero confirmó que estuvo presente en el evento. Además explicó que el Cisen no siempre acude a los mítines partidistas de la localidad; aunque tampoco explicó por qué sí se documentó en particular el del sábado en la colonia Espinosa Mireles. Testigos militantes del tricolor aseguran que el agente del Cisen llegó minutos antes de que comenzara el enfrentamiento y empezó a grabar. ”Sí estuve allí tomando algunas cosas., no, son diferentes (eventos) los que cubrimos, no todos. Tengo un rato aquí en Saltillo”, dijo. Tras el zafarrancho del sábado, los panistas presentaron ya ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia por robo, lesiones y demás delitos que resulten contra los priístas y quien resulte responsable. Hasta anoche, los priístas no habían presentado querella alguna por los hechos, aunque el diputado José Luis Moreno dijo el domingo que tenía conocimiento de que algunos colonos de la Espinosa Mireles ejercerían acción penal por las lesiones que sufrieron durante la batalla campal. De esta forma, personas que vivieron el enfrentamiento afirman que lejos de hacer algo para evitar la trifulca, algunos de los líderes de ambos bandos generaron las condiciones para propiciar la gresca. Y ahora, con la revelación de la actividad del agente Sánchez Ortega, el caso parece generar más dudas en cuanto a lo espontáneo de la efuoria, que degeneró en batalla campal y robo”.

“ELEMENTOS DE UNA TORMENTA... ¿O INGREDIENTES? Ocurrió el 7 de junio en la colonia Espinosa Mireles. Los siguientes serían los elementos que explican la tormenta, aunque fuentes cercanas a los hechos señalan que más bien fueron los ingredientes para generar esa batalla campal: El Ayuntamiento saltillense convoca a los vecinos a un programa cultural, evento programado desde inicios de año. El diputado federal panista Óscar Mohamar solicita permiso para un evento en el que repartiría cemento a bajo costo. Municipio rechaza la solicitud, pero unos 50 panistas como quiera llegan al lugar. A principios de mes, supuestamente, el PRI solicita permiso para realizar un evento de gestoría social, que es encabezado por el diputado local José Luis Moreno, y al que acuden unas 200 personas Y ahora un cuarto elemento: El Cisen se presenta en el lugar poco tiempo antes del zafarrancho y graba los hechos.”

“Contexto Turbio pasado El agente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega, de 47 años, estuvo en el mitin de Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994 y fue involucrado en el supuesto complot para asesinar al entonces candidato presidencial prista Luis Donaldo Colosio. El agente, que radica en Saltillo desde hace cuatro años, como lo confirmó él mismo a Vanguardia via telefonica, fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana momentos después del atentado a Colosio, “cuando corría hacia un vehiculo Volkswagen” y porque “su chamarra de color blanco se encontraba manchada de sangre”, establece el parte informativo de hace 14 años, suscrito por Carlos Federico Torres, jefe de la Policía Municipal y Tránsito de Tijuana. De acuerdo con la PGR, al practicarse la prueba de rodizona- to de sodio a Sánchez Ortega, para detectar si en sus manos había residuos de plomo y bario dos de los componentes químicos de un cartucho de arma de fuego, le resultó positiva, por lo que en ese momento se generó la sospecha de que hubiera sido el autor del atentado, o cómplice de Mario Aburto Martinez. Más tarde, al no encontrarse algana imputación directa en su contra, y si, por el contrario, testimonios que lo ubicaban fuera del círculo cercano al lagar del crimen, se le dejó en libertad con las reservas de ley, pero ese pasa do siempre lo ha perseguido. Desde 2004 radica en la capital coahuilense y sigue trabajando para el Cisen. El sábado estuvo en la colonia Espinosa Mireles”. ‘Los Asesinos de Colosio’ está disponible en la plataforma de streaming HBO, no se trata de un ejercicio periodístico que busca imponer otro veredicto y más condenas a los implicados; al contrario, presenta a la audiencia la información necesaria para poner en práctica su capacidad de juicio, ya que no solo aborda el desglose de la historia oficial, también presenta las verdades desde todos los ángulos, la duda y el perdón de un crimen cometido hace 30 años que cambió la política mexicana como ahora la conocemos.

“Contexto Turbio pasado El agente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega, de 47 años, estuvo en el mitin de Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994 y fue involucrado en el supuesto complot para asesinar al entonces candidato presidencial prista Luis Donaldo Colosio. El agente, que radica en Saltillo desde hace cuatro años, como lo confirmó él mismo a Vanguardia via telefonica, fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana momentos después del atentado a Colosio, “cuando corría hacia un vehiculo Volkswagen” y porque “su chamarra de color blanco se encontraba manchada de sangre”, establece el parte informativo de hace 14 años, suscrito por Carlos Federico Torres, jefe de la Policía Municipal y Tránsito de Tijuana. De acuerdo con la PGR, al practicarse la prueba de rodizona- to de sodio a Sánchez Ortega, para detectar si en sus manos había residuos de plomo y bario dos de los componentes químicos de un cartucho de arma de fuego, le resultó positiva, por lo que en ese momento se generó la sospecha de que hubiera sido el autor del atentado, o cómplice de Mario Aburto Martinez. Más tarde, al no encontrarse algana imputación directa en su contra, y si, por el contrario, testimonios que lo ubicaban fuera del círculo cercano al lagar del crimen, se le dejó en libertad con las reservas de ley, pero ese pasa do siempre lo ha perseguido. Desde 2004 radica en la capital coahuilense y sigue trabajando para el Cisen. El sábado estuvo en la colonia Espinosa Mireles”. ‘Los Asesinos de Colosio’ está disponible en la plataforma de streaming HBO, no se trata de un ejercicio periodístico que busca imponer otro veredicto y más condenas a los implicados; al contrario, presenta a la audiencia la información necesaria para poner en práctica su capacidad de juicio, ya que no solo aborda el desglose de la historia oficial, también presenta las verdades desde todos los ángulos, la duda y el perdón de un crimen cometido hace 30 años que cambió la política mexicana como ahora la conocemos.

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