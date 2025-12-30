Los programas sociales y becas para el Bienestar que tendrán un aumento en 2026

Los nuevos montos de los Programas para el Bienestar entran en vigor este 1 de enero de 2026, por lo que a partir de esta fecha se verán reflejados estos ajustes en sus próximos depósitos, esto sin necesitar trámites adicionales o actualizar tus datos.

Como parte de los compromisos de gobierno de Claudia Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó en la conferencia de prensa del 5 de diciembre que las Pensiones del Bienestar tendrán un aumento para el 2026.

“Todos los años ha aumentado el monto bimestral y así sucederá. Ya está aprobado en el presupuesto de la Federación. Sí va a haber aumento de las Pensiones y la presidenta lo va a comentar, pero por lo menos subirá lo establecido por la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente”, informó Montiel en la Conferencia del Pueblo.

Aunque las cifras definitivas serán confirmadas por la Presidenta de México, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sitúa la inflación entre 3.5% y un 4% para el cierre de año. Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera un 3% de inflación para el siguiente año

Cabe destacar que el año pasado, se incrementó un 3.3% a las pensiones para 2025, por ejemplo, la pensión para Adultos Mayores aumento de seis mil pesos a seis mil 200 pesos en este año; por lo que ante las estimaciones se podrá aumentar otros 200 pesos y llegar a los seis mil 400 pesos bimestrales.

Cabe destacar que los programas sociales del Bienestar tendrán el mismo monto de incremento.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, SEGÚN LA INFLACIÓN?

El aumento abarcará, hasta el momento, cuatro programas clave: Pensión de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, Pensión Bienestar de Discapacidad y Apoyo a Madres Trabajadoras.

De acuerdo con las proyecciones basadas en la inflación vigente de Inegi y la SHCP, estos serían los incrementos:

- La Pensión de Adultos Mayores podría incrementarse en 224 a 248 pesos bimestrales, pasando de 6 mil 200 a 6 mil 424 pesos o 6 mil 448 pesos al bimestre. Este monto podría redondearse entre los 6 mil 430 a los 6 mil 450 pesos bimestrales en 2026.

- La Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que actualmente otorga 3 mil pesos bimestrales, tendría un aumento de 108 a 120 pesos, alcanzando entre los 3 mil 108 a los 3 mil 120 pesos bimestrales.

- La Pensión Bienestar de Discapacidad, la cual actualmente es de 3 mil 200 pesos, subiría en 115 a 148 pesos, para situarse entre los 3 mil 315 pesos y 3 mil 348 pesos bimestrales.

- El Apoyo a Madres Trabajadoras, cuyos montos actuales varían entre 1 mil 650 y 3 mil 720 pesos bimestrales, también experimentará un ajuste, entregando entre 1 mil 709 y 3 mil 854 pesos en 2026, según las estimaciones.

AUMENTOS CONFIRMADOS

Por otro lado, ya existe aumentos confirmados, por ejemplo el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), el cual tendrá un incremento ligado directamente al aumento del salario mínimo, por lo que su monto se ajustará conforme a este indicador.

Este nuevo monto aplicará de manera automática, siempre y cuando las personas beneficiarias mantengan vigente su registro en los programas.

En 2025, las y los beneficiarios recibieron 8 mil 480 pesos mensuales. Con el ajuste salarial anunciado por el gobierno federal, el apoyo económico para 2026 será de 9 mil 582 pesos mensuales

Este incremento fue confirmado el 5 de diciembre y se aplicará a partir de enero de 2026.

El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Paralelamente, las y los jóvenes cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo durante su participación en el programa.

¿YA SON DEFINITIVOS?

Aunque las cifras estimadas ya fueron dadas a conocer, la Secretaría de Bienestar aclaró que los montos podrían ajustarse ligeramente una vez que se apruebe el Paquete Económico 2026 en el Congreso de México. Esto se debe a que el presupuesto final determinará el alcance total de la inversión social para el próximo año.

Por lo que si eres beneficiario de algún programa para el Bienestar, es recomendable consultar únicamente en fuentes oficiales de la secretaría, además de mantenerse atentos a los comunicados que se emitan conforme avance el proceso presupuestal.

PROGRAMAS DE LAS PENSIONES Y BECAS DEL BIENESTAR

Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para:

- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 200 pesos bimestrales;

- Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar.

- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 200 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;

- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;

- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.

- Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es destinada a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida, con un depósito bimestral de mil 900 pesos.

- Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos bimestrales por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP): alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, y para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026.

- Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro busca fortalecer la permanencia escolar de estudiantes en situación de desventaja socioeconómica, consiste en un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales, entregados durante 10 meses del ciclo escolar (no incluye julio y agosto por ser periodo vacacional). El apoyo puede renovarse hasta por un máximo de 45 meses,

- Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde 2019 en las 32 entidades del país y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al momento de su registro. Las y los beneficiarios reciben capacitación hasta por 12 meses en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios locales, instituciones públicas y organizaciones sociales. Además del apoyo económico, las y los aprendices cuentan con seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación. En 2025, las y los beneficiarios recibieron 8 mil 480 pesos mensuales.